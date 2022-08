Pytanie o programy socjalne w kontekście inflacji. Trzaskowski i Hołownia zgodni

W piątek ruszyła druga edycja organizowanego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego wydarzenia o nazwie "Campus Przyszłość".

Campus Polska Przyszłości

Seria debat ponownie odbywa się na uniwersyteckim kampusie w olsztyńskiej dzielnicy Kortowo. Potrwa od 26 sierpnia – 1 września. W imprezie weźmie udział 1 250 osób. Jak zdradzili organizatorzy, część z nich będą stanowili obcokrajowcy. Będzie wiele paneli tematycznych.

W pierwszym dniu wystąpił ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Inni goście to m.in. poseł PO Krzysztof Brejza, działacz LGBT Bart Staszewski, prof. Magdalena Środa, publicysta Tomasz Terlikowski czy izraelski pisarz Yuval Noah Harari.

Pytanie o inflację

Tymczasem na najważniejszy z sobotnich paneli przybył Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 i Rafał Trzaskowski debatowali przede wszystkim w formule pytań od uczestników wydarzenia zgromadzonych na sali.

Chłopak z widowni przedstawił się jako student finansów z Poznania i zapytał o to, czy 14-ste emerytury, dodatki węglowe i wakacje kredytowe to dobry sposób na walkę z inflacją. Dodał, że bardzo go martwi taki sposób walki z inflacją.

Trzaskowski: Programy socjalne będą utrzymane

Najpierw głos zabrał gospodarz wydarzenia. – Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tego, w jaki sposób pomagać, to dzisiaj, w dzisiejszej sytuacji po pandemii, w czasie wojny to że trzeba ludziom pomagać. To nie jest kwestia ideologii lewicy czy prawicy, tylko tak naprawdę jest to po prostu kwestia przyzwoitości – stwierdził.

– To jest jasne, że ludziom trzeba pomagać i mówimy o tym dobitnie, że te programy socjalne, które zostały wprowadzone, one będą utrzymane to jest jasne i to musimy brzmieć w każdej tego typu debacie – powiedział prezydent Warszawy.

Hołownia: Trzeba wprowadzać dopłatę

Hołownia był tu całkowicie zgody z przedmówcą. – To jest to pytanie o transfery socjalne te dyskusję mogliśmy toczyć jak było dobrze. Dzisiaj kiedy jest źle trzeba ratować ludzi. Ludziom coraz bardziej przestaną się spinać budżety. Oni potrzebują tych pieniędzy, oni potrzebują żeby zapłacić za jedzenie, oni potrzebują żeby zapłacić za rachunek za gaz czy za prąd. Bez tego będzie im straszny trudno – ocenił.

– Czy wprowadzać nowe elementy? Ja uważam że jeżeli wprowadzać takie jak choćby ta dopłata, która teraz jest do źródeł ciepła, to ona powinna być sprawiedliwa. Trzeba ją wprowadzić, bo rząd przespał inne możliwości załatwię tego problemu i dzisiaj jesteśmy w punkcie B, w którym trzeba to zrobić – powiedział.

Czytaj też:

Na co spożytkować ewentualne reparacje od Niemiec? Kuriozalny pomysł HołowniCzytaj też:

Ogromny koszt dopłat do innych niż węgiel źródeł ciepła. Podano kwotę