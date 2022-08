Kowalski atakuje Hołownię: Zero treści. Żadnej wartości

Do ostrej wymiany zdań między liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią a posłem Solidarnej Polski Januszem Kowalski doszło w związku z udziałem tego pierwszego w Campusie Polska.

Podczas imprezy organizowanej przez Rafała Trzaskowskiego lider Polski 2050 mówił m.in. o tzw. małżeństwach jednopłciowych.

Kowalski kontra Hołownia

"Widzę, że stworzyliście na imprezie finansowanej przez Sorosa i Niemców nowy infantylny związek partnerski w polskiej polityce. Idealny produkt dla lemingów z dzielnicy Wilanów oglądających namiętnie TVN" – skomentował udział Hołowni w Campusie Polska poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski.

"Zero treści. Żadnej wartości. Pustka. Intelektualna i ideowa" – dodał polityk.

"Pan jesteś z innej planety. I dla Polski byłoby dobrze, gdybyś pan z niej się nie przemieszczał" – odpowiedział Kowalskiemu lider Polski 2050.

W reakcji na ten wpis poseł Solidarnej Polski stwierdził, że jego "planetą" jest Polska, a "planetą" Hołowni TVN. "Dla Polski byłoby lepiej, aby wrócił Pan jednak do TVN jako konferansjer. W tym jest Pan naprawdę świetny. Bo swoimi infantylnymi quasipoglądami politycznymi sieje Pan zamęt w głowach młodych ludzi. A czasy są trudne" – podkreślił.

"Z zainteresowaniem obserwuję jak intensywnie się pan pogrąża. Moi doradcy sugerują, żeby pana nie zauważać, bo i tak pan za chwilę zniknie. Ja uważam, że takich jak pan, trzeba pokazywać palcem. Jak panu nie wstyd" – odpowiedział Kowalskiemu Hołownia.

"Mam dla Pana złą informację. W polityce żaden celebryta nie utrzymał się dłużej niż jedna kadencja. Proszę się »doradców« spytać, bo w końcu jest Pan mało samodzielny. I dlatego rozpaczliwie Pan liczy na alians z Trzaskowskim, bo notowania Polski 2050 lecą w dół" – stwierdził poseł SP w kolejnym wpisie.

"A co do powagi. W przeciwieństwie do Pana dziś oddałem hołd w Berlinie Związkowi Polaków w Niemczech bo dokładnie 100 lat temu 27.08.1922 r. Związek został założony. Ale Pan o tym nie ma pojęcia,bo Polska 2050 w Sejmie broni władz RFN dyskryminujących Polaków.Jak Panu nie wstyd?!" – dodał Kowalski.

