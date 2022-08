Prof. Ryba o słowach Trzaskowskiego: Element kursu rewolucyjnego

Na olsztyńskim Kortowie trwa druga edycja organizowanego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego wydarzenia o nazwie "Campus Polska Przyszłości". W ramach wydarzenia prowadzone są rozmaite panele tematyczne.

Trzaskowski o związkach i "ślubach" par jednopłciowych

W sobotę na jednym z paneli politycznych pojawił się Szymon Hołownia. Po wygłoszeniu krótkich wypowiedzi wstępnych Lider Polski 2050 i Rafał Trzaskowski odpowiadali na pytania zgromadzonych na widowni. Jedna z uczestniczek wydarzenia zadała bardzo krótkie pytanie – kiedy w Polsce będą śluby jednopłciowe?

Odpowiadając na pytanie prezydent Warszawy zwrócił uwagę na to, że w Europie tego typu rozwiązania forsują bądź wprowadzają formacje, które mają w swoich nazwach "konserwatyzm", bądź za konserwatywne uchodzą.

– Po pierwsze – natychmiast związku partnerskie. Natomiast jak związki partnerskie będą wyglądały, wy będziecie decydować. Dlatego, że zobaczcie, co się dzieje. W Europie konserwatywne partie wprowadzały związki jednopłciowe. Konserwatywne partie. I tak się dzisiaj zmienia rzeczywistość – zaznaczył.

– Możecie zawsze powiedzieć – ja to rozumiem – że ktoś jest za mało ambitny w jakiejś sprawie, ale trzeba zacząć rozmawiać o temacie równości, wprowadzić twarde rozwiązanie, jeżeli chodzi o związku partnerskie i wtedy jestem absolutnie przekonany, że jeżeli wykonamy ten pierwszy krok, będziemy tak blisko równości, że będziemy w stanie wprowadzać takie standardy, które są standardami cywilizowanego świata – i w USA i w większości państw Unii Europejskiej – powiedział Rafał Trzaskowski.

Prof. Ryba: Element kursu rewolucyjnego

O komentarz do tych słów portal wPolityce.pl poprosił o profesora Mieczysława Rybę, historyka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

– To jest pewna konsekwencja przyjętego kursu przez obóz liberalny, kursu antykościelnego, rewolucyjnego. On ma w jakimś sensie na celu pozyskanie młodzieży spod znaku Strajku Kobiet, a z drugiej strony, co jeszcze ważniejsze, ma na celu przypodobanie się czynnikom zachodnim. Nie tylko w UE, bo w USA też rządzi lewica – ocenił naukowiec.

– W tle jest walka wewnętrzna Tuska z Trzaskowskim. Natomiast żeby pozyskiwać środki na takie wydarzenia, jak Campus, trzeba coś dać w zamian tym, którzy widzą Polskę jako część ogólnoeuropejskiej rewolucji kulturowej – powiedział prof. Ryba.

Hołownia odpowiedział wymijająco

Podczas sobotniej rozmowy z Rafałem Trzaskowskim, na pytanie o "śluby jednopłciowe" odpowiedział także Szymon Hołownia. Podkreślił, że w zakresie związków partnerskich nie ma żadnych wątpliwości, że powinny być wprowadzone.

– Jasno o tym mówiłem i chyba nawet w naszym ruchu nie znajdę osób, które myślą inaczej. To jest to na co czujemy, że jest czas, że to już dawno powinno być zrobione, patrząc na to, czego oczekują obywatele. A później można rozmawiać o tym, czego obywatele oczekują więcej i mieć w tej sprawie znowu takie same albo różne zdania – oznajmił.

Czytaj też:

Uczestnik Campusu krzyczał o neutralności klimatycznej. Trzaskowski: Zakłócajcie dalej konferencje i wywierajcie presjęCzytaj też:

Hejtowała Straż Graniczną. Celebrytka na zdjęciu z politykami PO i Hołownią