Kuźmiuk: To jest zapisane w niemieckiej podświadomości

DoRzeczy.pl: Europoseł Guy Verhofstadt zamieścił w mediach społecznościowych oburzający wpis. Polityk stwierdził, że Polska nie otrzyma środków z KPO. Co pan sądzi o takim podejściu?

Zbigniew Kuźmiuk: Można powiedzieć, że to nic nowego. Verhofstadt jest skrajnie antypolski. Dziś ten polityk jest szeregowym europosłem, jednak w ubiegłej kadencji dowodził trzecią siłą w parlamencie, czyli grupą Alde. To były premier Belgii, a z uwagi na swoje zasługi był szefem debaty o przyszłości Europy, o czym zdecydowało prezydium PE, choć jak wiemy i widzimy, jest osobą kontrowersyjną. Ten człowiek nazwał 60 tys. polskich patriotów faszystami. Jest radykalny w swoich wypowiedziach, a sytuację w Polsce zna z opowiadać swoich kolegów i koleżanek, w tym pani Róży Thun. Jego wiedza o Polsce nie ma żadnego związku z rzeczywistością.

W pana ocenie Polska wypełniła wymogi do otrzymania KPO?

Wypełniła punkty, co do których umawiała się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Lada moment zostaną powołani sędziowie do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej w Sądzie Najwyższym, przez co ukarani wcześniej przez Izbę Dyscyplinarną sędziowie będą mogli ponownie dochodzić swoich racji. To kamień milowy. A Verhofstadt pisze, że muszą wrócić rządy prawa. W takim razie czego on oczekuje?

Czy może chodzić o możliwość kwestionowania statusu sędziego?

Niestety jeśli tak, to dała ku temu asumpt sama przewodnicząca KE. Przecież taka możliwość jest czymś absurdalnym i niespotykanym nigdzie indziej w Europie. My dotrzymujemy słowa, wykonujemy porozumienie, nawet wychodząc daleko poza rozporządzenie.

Czy w pana ocenie już do wyborów będzie trwał spór o KPO?

Niewykluczone. Mówi o tym coraz więcej polityków Platformy Obywatelskiej. Dariusz Rosati zapytał nawet, czy rządy PiS, czy środki z KPO? Jaśniej tego zaprezentować nie można. W środowisku PO właśnie takie jest spojrzenie. Prezentują himalaje hipokryzji. Z jednej strony przekonują, że zrobili wszystko, żeby środki z KPO trafiły do Polski, a z drugiej prezentują takie opinie. Co jest prawdą?

Zmieniając temat, co pan myśli o zakazie wydawania wiz dla Rosjan przez kraje UE, co popiera Polska, a Niemcy są głównym hamulcowym?

Myślę, że w niemieckiej podświadomości zapisane jest, że nie można narażać się Rosjanom i odcinać się od kontaktów z nimi. Oni wierzą, że wcześniej czy później wrócą do robienia interesów z Rosjanami. To nie leży jedynie po stronie obecnie rządzącej SPD, ale również po stronie reszty niemieckiej klasy politycznej. Niemcy chcą być państwem, które będzie dostarczało i sprzedawało całej Europie, tani rosyjski gaz. Oni ciągle o tym marzą.

