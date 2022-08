Nowa formacja? "Polacy nie czekają na partię Girzyńskiego"

W poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Polsat News Girzyński został zapytany przez prowadzącego o zapowiedzi stworzenia własnej formacji, która mogłaby być alternatywą dla Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej.

Polityk przyznał, że "na tym etapie" może się wydawać, iż jest "fantastą".

Partia Girzyńskiego?

– Polacy nie czekają na partię Girzyńskiego, lecz myślą o tym, jak kupić węgiel i chcą nowej oferty politycznej. Wypracujemy ją i postaramy się stworzyć szersze porozumienie oraz paletę nazwisk – powiedział Zbigniew Girzyński. – Możemy obiecać alternatywę wobec podziału, gdzie politycy się kłócą i czekają, aż drugim podwinie się noga – dodał. I podkreślił, iż nie chce budować formacji, która od początku byłaby tworzona jako koalicjant większego ugrupowania politycznego.

Poseł koła Polskich Spraw użył także wyjątkowego porównania do kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski. – Jest powiedzenie, że nic dwa razy się nie zdarza. Ale skoro niemal 50 lat temu Johan Cruijff strzelił fantastycznego gola Atletico Madryt, a po 50 latach niemal identyczną bramkę strzelił w niedzielę Robert Lewandowski, to jestem przekonany, że nasz projekt polityczny się powiedzie – mówił.

Tak jak Kaczyński?

Zbigniew Girzyński oznajmił wcześniej, iż poznał osobiście prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiemu 49 lat temu. Przypomniał również, że on sam obecnie ma 49 lat. – 49 lat temu Kaczyński zasiadał w Sejmie z Ś.P. Ludwikiem Dornem i kontestował rzekomo prawicowy rząd Jerzego Buzka. Miał swój plan polityczny, a wszyscy go lekceważyli. (...) My teraz jesteśmy większą siłą polityczną – posiadamy własne koło, mamy ministra w rządzie. Wówczas środowisko Jarosława Kaczyńskiego miało swojego ministra sprawiedliwości – Ś.P. Lecha Kaczyńskiego – stwierdził Girzyński.

– Historia troszeczkę się powtórzy – zauważył deputowany Polskich Spraw. I przekazał, że poinformował kierownictwo Zjednoczonej Prawicy o chęci założenia nowej partii politycznej.

