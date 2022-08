"Nie oddają hołdu", "rasizm i kolonializm". Polska czarnoskóra aktywistka o "białej kulturze"

Ogi Ugonoh to Polka o nigeryjskich korzeniach, siostra byłego polskiego boksera Izu Ugonoha, a obecnie zawodnika w formule MMA i Osi Ugonoh, która wygrała jedną z edycji Top Model.

Ogi Ugonoh: Białe osoby nie oddają hołdu

W mediach społecznościowych pojawił się fragment występu z jej udziałem na kanale YouTube "Red Lipstick Monster". W nagraniu dowiadujemy się z jej ust, że noszenie dredów przez osoby o białym kolorze skóry to oznaka rasizmu.

– Coraz częściej białe osoby wyglądają jak czarnoskóre osoby, nie oddając jakiegokolwiek hołdu, jakiegokolwiek szacunku tej grupie społecznościowej – stwierdziła Ugonoh.

– W tym przywłaszczeniu, zawłaszczeniu też bardzo ważne jest, by pamiętać jest, że bardzo często, zawłaszczamy tę kulturę i mamy z tego zysk. Chcesz nosić te warkoczyki? Ja nie mam tutaj niczego do powiedzenia. Nie uważam, że mogę sprawdzić, że każdy przestanie robić różne rzeczy. Ale, jeżeli to jest część twojego wizerunku, z którego ty zarabiasz, upewnij się, że wspierasz takie osoby jak ja – dodała.

Głos zabrała także jej rozmówczyni. – Sama to robiłam. Latami. Ja żyłam połowę mojego życia, żeby zaplatać białym ludziom dredy i warkoczyki. (…) Zdałam sobie sprawę, jak bardzo ja jestem rasistką, bo tak zostaliśmy wychowani – zapewniała, dodając, że potrzebujemy ludzi, którzy "chcą aktywnie być antyrasistami".

Rasizm i kolonializm to biała kultura

Ugonoh została zapytana przez prowadzącą "jak to jest z tym zapożyczaniem od białych?". W ocenie aktywistki, jedynymi rzeczami, które łączą białych ludzi to rasizm i kolonializm.

– Zapożyczanie od białych? Ok, spoko. Biała kultura. Pokażcie mi białą kulturę. Nie polską, nie francuską, nie włoską. Białą kulturę, czyli przestrzeń, gdzie białość łączy się z każdym krajem, czyli białość, w której aktywnie siedzą i Francuzi, i Polacy, i ludzie ze Stanów. Rasizm. Kolonializm. To jest biała kultura – powiedziała Ugonoh.

Rozmówczyni Ugonoh była pod takim wrażeniem, że nie mogła wyrazić swojego zachwytu. – Wow. Masz tak gadane dobrze. Tak niesamowicie się ciebie słucha – powiedziała.

twitter