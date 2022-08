Minister apeluje do seniorów. Chodzi o 14. emeryturę

Polityk Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy była gościem wieczornego programu na antenie TVP Info.

– Trwają wypłaty 14. emerytury. Dlatego apeluję do seniorów, aby w terminie wypłaty emerytury lub renty nie składali żadnych wniosków o wypłatę 14. emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych i organy emerytalno-rentowe są w pełnej gotowości i świadczenia w tym momencie trafiają na konta lub przyniesie je listonosz, w zależności od indywidualnej decyzji – powiedziała.

Wypłaty 14. emerytury

Wypłaty 14. emerytury w Polsce ruszyły w ostatni czwartek, 25 sierpnia. Świadczenie jest dostępne dla wszystkich emerytów. Kolejne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych transze przypadają na 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. "Czternastka" to ponad 11 mld złotych.

Z okazji rozpoczęcia wypłaty świadczenia list do seniorów wystosował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przekonuje między innymi, iż obecne świadczenie, to forma "spłaty długu" wobec najstarszych członków naszego społeczeństwa. W 2022 roku 14. emerytura trafi do około 9 mln osób.

Kampania ostrzegawcza

W Telewizji Polskiej Marlena Maląg została zapytana o coraz częstsze przypadki oszustw i wyłudzeń pieniędzy od polskich seniorów. Minister poinformowała przy tym, iż cały czas prowadzona jest kampania informacyjna, ostrzegająca emerytów przed wyłudzeniami.

– Jesteśmy zobowiązani do pomocy w ramach solidarności pokoleniowej, szczególnie w tym trudnym czasie, po pandemii COVID-19, a w czasie trwającej wojny na Ukrainie – mówiła szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. – Nie możemy pozwolić na to, żeby inne osoby, które są nieuczciwe, na tym zarabiały. Dlatego jeszcze raz apeluję – nie wypełniamy żadnych wniosków. (...) 80 proc. świadczeń trafia na konta bankowe – stwierdziła.

