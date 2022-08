"Element bezpieczeństwa Europy". Wiceszef MSZ tłumaczy

Podczas poniedziałkowej wizyty w Paryżu szef polskiego rządu zaproponował "zamrożenie" cen ETS [unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – przy. red.] na poziomie 30 euro na dwa lata.

– Widzimy doskonale, jak Kreml wykorzystuje politykę energetyczną do swoich geopolitycznych i militarnych celów. Robi wszystko, żeby zdestabilizować sytuację w Europie. (...) Dziś musimy znaleźć wspólną europejską odpowiedź na to, co dzieje się na Wschodzie i w gospodarce europejskiej. Dlatego zaproponowałem prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen reformę systemu ETS – mówił Morawiecki.

"Element bezpieczeństwa"

We wtorek w programie "Graffiti" w Polsat News Paweł Jabłoński został poproszony o skomentowanie propozycji polskiego premiera. Jak stwierdził, decyzja zależy od Unii Europejskiej, co wynika wprost z traktatów unijnych. – Komisja Europejska ma prawo do stosowania tego typu nadzwyczajnych środków w sytuacjach kryzysowych. To jest też element bezpieczeństwa energetycznego Europy – powiedział.

Zapytany o "możliwość resetu polityki europejskiej", wiceminister spraw zagranicznych Polski odpowiedział, iż "jest duża szansa na świeże, racjonalne spojrzenie". Jego zdaniem, "UE powinna wyciągnąć wnioski z błędów, które doprowadziły nas do takiej sytuacji". – Jako kontynent zastanawiamy się, czy będziemy w stanie przetrwać bez rosyjskiego gazu. (...) Stało się tak przez błędną politykę wobec Moskwy – zauważył polityk PiS.

Morawiecki w Paryżu

W poniedziałek w Paryżu premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że Polska w tym roku zużyje mniej gazu niż w roku ubiegłym. Podkreślił, że "widać to już dzisiaj". Jednocześnie zwracał uwagę na politykę energetyczną Unii Europejskiej w dobie wojny na Ukrainie.

Według wiceministra Pawła Jabłońskiego, prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął propozycję szefa polskiego rządu "z bardzo dużym zainteresowaniem". – Obniżenie czy przynajmniej zatrzymanie wzrostu cen energii, to jest dzisiaj to, co każdy odpowiedzialny polityk w Europie powinien starać się zrealizować – zaznaczył.

