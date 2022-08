"Na Kremlu mogą nastąpić zmiany". Ekspert: Los Putina wisi na włosku

Rosyjski działacz na rzecz praw człowieka Mark Feigin prognozuje, że utrata zajętego na początku wojny Chersonia może być bardzo kosztowna dla prezydenta Rosji Władimira Putina. Feigin zauważył, że jeśli w bitwie o Chersoń rosyjskie wojska poniosą klęskę, los rosyjskiego przywódcy będzie wisiał na włosku.

– Jeśli będzie to pogrom, to może doprowadzić on do ruchów wewnątrz Federacji Rosyjskiej. Jeśli [rosyjski establishment - przyp. red.] zrozumie, że to koniec i tej kampanii nie można wygrać, wtedy pojawi się pytanie, co dalej robić – uważa obrońca praw człowieka i dodaje, że nie można wykluczyć, że na Kremlu mogą nastąpić zmiany.

– Jeżeli Szojgu można usunąć z dowództwa, to można usunąć z niego także Putina. Takie decyzje mogą podejmować ci, którzy nie są skłonni do przygód. Trzeba pamiętać, że w Rosji jest „prywatny Putin” i jest „zbiorowy Putin”. Prezydent może wziąć odpowiedzialność za to, jak wydostać się z tej wojny. Mogą to także zrobić członkowie Rady Bezpieczeństwa. Sam Putin może też zrezygnować z odpowiedzialności i przestać podejmować decyzje – uważa Feigin.

Nie wyklucza też, że główną rolę w tej sprawie mogą odegrać sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Mykoła Patruszew i dyrektor FSB Ołeksandr Bortnikow.

Ukraińska kontrofensywa

Jak donosi agencja UNIAN, 29 sierpnia dowództwo ukraińskich Sił Zbrojnych poinformowało, że w rejonie Chersonia rozpoczęła się kontrofensywa. Armia ukraińska apelowała, aby nie ujawniać planów działania poprzez niepotrzebne wypowiedzi dotyczące działań żołnierzy w obwodzie chersońskim.

Tego samego dnia CNN podało, że na kierunku południowym, niedaleko okupowanego Chersoniu, żołnierze Ukraińskich Sił Zbrojnych wyzwolili cztery wsie z rąk rosyjskich.

