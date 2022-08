Wicepremier: Rekordowy budżet na Siły Zbrojne RP staje się faktem

We wtorek na konferencji prasowej w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia budżetu państwa na 2023 roku. Co ważne, wszystkie programy społeczne mają zostać utrzymane.

Przyszłoroczny budżet zakłada dochody na poziomie 604,4 mld złotych. Z kolei wydatki mają wynieść 669 mld złotych, co oznacza deficyt budżetowy na poziomie 65 mld złotych. Morawiecki podkreślił na spotkaniu z przedstawicielami mediów, że przy konstruowaniu budżetu wzięto pod uwagę założenia różnych międzynarodowych instytucji oraz własne analizy.

Błaszczak: Rekordowy budżet

"Rekordowy budżet – ponad 94 mld zł – na Siły Zbrojne RP w 2023 roku staje się faktem. To jeden z efektów ustawy o obronie Ojczyzny. Rada Ministrów przyjęła dziś budżet na 2023 rok" – napisał wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na portalu społecznościowym Twitter.

Morawiecki przedstawił szczegóły

We wtorek na konferencji premier Mateusz Morawiecki wskazał na źródła dochodów budżetowych. Według szefa rządu, wpływy z tytułu VAT wyniosą w przyszłym roku 286 mld złotych. Kolejne 73 mld złotych będą pochodziły z podatku CIT, 78 mld złotych z PIT i ponad 88 mld złotych z akcyzy. – Dochody budżetu zaplanowaliśmy na 604,4 mld złotych. Jest to wzrost o 105 mld złotych względem tego roku. (...) Wydatki zaplanowane są na poziomie 669 mld złotych, a deficyt samego budżetu to około 65 mld złotych. To powoduje, że dziś w budżecie mamy zabezpieczenie w wyniku uszczelnionego systemu finansowego i naprawionych finansów publicznych – powiedział.

Morawiecki poinformował również, że deficyt sektora finansów publicznych w Polsce wyniesie około 4,2-4,4 proc. w stosunku do Produktu Krajowego Brutto (PKB). W kwocie bezwzględnej będzie to więc około 147 mld złotych. Z kolei państwowy dług publiczny w 2023 roku spadnie do 40,4 proc.

