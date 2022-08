"Cynik", "tchórz i kłamca". Ostra wymiana zdań między ministrem a posłem opozycji

Tydzień temu minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił wprowadzenie w Polsce refundacji terapii genowej w leczeniu SMA, czyli rdzeniowego zaniku mięśni dla niemowląt w wieku do sześciu miesięcy. Najdroższy lek na SMA – Zolgensma – znajdzie się na wrześniowej liście leków refundowanych.

Decyzję przyjęto z zadowoleniem, ale wskazywano, że refundacja będzie przysługiwać tylko dzieciom do 6. miesiąca życia. To rozwiązanie ostro skrytykował lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził podczas jednego z wywiadów, że "zabrakło mu drugiego [kroku - przyp. red.], żeby refundacją były objęte wszystkie dzieci". Według niego są dowody na to, że "ten lek jest skuteczny do 15 kg wagi dziecka i do 24 miesiąca życia, a nie tylko w pierwszych sześciu miesiącach".

Prezes PSL zaprosił we wtorek do Sejmu rodziców dzieci z SMA, którzy nie mogą skorzystać z refundacji leku. Zaproszenie otrzymał także minister zdrowia Adam Niedzielski.

Ostra wymiana zdań

W mediach społecznościowych doszło między oboma politykami do ostrej wymiany zdań. Minister zdrowia określił lidera ludowców mianem "cynika". Z kolei Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Niedzielski "tchórzy i kłamie".

"Polityk @KosiniakKamysz, który zamiast lekarzy specjalistów i mimo stanowiska specjalistów-neurologów dziecięcych, próbuje obiecywać rodzicom ciężko dotkniętym chorobą swoich dzieci, zmianę zasad refundacji leków jest cynikiem grającym na najniższych ludzkich odczuciach" – napisał na Twitterze szef resortu zdrowia.

Niedzielski doczekał się równie mocnej odpowiedzi.

"Minister @a_niedzielski tchórzy i kłamie. Nie chciał przyjść na spotkanie z rodzicami i opiekunami dzieci chorych na SMA i spojrzeć im w twarz. Oni są dziś w Sejmie dlatego, że ze wszystkich sił walczą o zdrowie i życie swoich dzieci! Pan jest od tego, by im służyć i pomagać!" – stwierdził prezes PSL.

