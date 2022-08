Morawiecki w Kopenhadze: Powinniśmy obawiać się innych ataków ze strony Rosji

We wtorek premier Morawiecki uczestniczył w stolicy Danii w spotkaniu z szefami państw i rządów podczas Bornholm Summit. Spotkanie było jest poświęcone wzmocnieniu współpracy dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego w regionie Morza Bałtyckiego.

Morawiecki: Rosja tworzy sieć uzależnienia

– Rosja jak pająk tworzy sieć uzależnienia od jej energii w całej Europie. Inwazja na Ukrainę nie jest jedyną operacją militarną Rosji. Kreml prowadzi wojnę energetyczną i gazową od lat. Rosja wykorzystuje bezpieczeństwo energetyczne jako broń – mówił szef rządu.

Premier podkreślił, że przez lata "tak zwany tani rosyjski gaz" był najważniejszą wartością dla wielu krajów, natomiast realną ceną jest obecnie rozlew ukraińskiej krwi.

– Powinniśmy obawiać się potencjalnych innych ataków ze strony Rosji. Na przykład Morze Bałtyckie może stać się takim celem, dlatego witam Finlandię i Szwecję jako członków NATO – mówił Morawiecki podczas Bornholm Summit.

Jak wskazał, inwazja Rosji doprowadziła do takiej emisji gazów cieplarnianych, która przekracza ilości, które w ciągu 3 lat wyprodukuje cała UE. – Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby Ukraina przegrała wojnę – dodał.

Komu jeszcze Putin zakręci kurek?

Od kilku miesięcy Europa stoi w obliczu braku gazu z powodu wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie. Wywołany przez Moskwę konflikt trwa od 24 lutego i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej.

Pod koniec kwietnia Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski i Bułgarii tłumacząc to tym, że odbiorcy w obu krajach odmówili zapłaty za gaz w rosyjskiej walucie. W ramach kontraktu jamalskiego do Polski dostarczanych było ok. 9 mld m3 gazu rocznie. Średnie roczne zużycie gazu w Polsce kształtuje się na poziomie 20 mld m3. Pod koniec lipca Gazprom wstrzymał również dostawy gazu na Łotwę.

Zgodnie z dekretem prezydenta Władimira Putina, od 1 kwietnia kraje "nieprzyjazne" Rosji (na liście jest m.in. Polska) muszą płacić za gaz w rublach. To odwet za zachodnie sankcje nałożone na Moskwę z powodu inwazji na Ukrainę, którą Kreml określa jako "specjalną operację wojskową".

