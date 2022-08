Brzezinski spotkał się z sędziami z "Iustitii". Ostry komentarz Ziemkiewicza

Amerykański dyplomata Mark Brzezinski przekazał wiadomość o odbytym spotkaniu za pośrednictwem wpisu na portalu społecznościowym Twitter.

Jak podał, w rozmowach wzięli udział między innymi członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Organizacja jest znana głównie z krytyki obecnej władzy. Jej przedstawiciele są aktywni szczególnie w mediach społecznościowych, a także w trakcie manifestacji opozycyjnych.

W internecie pojawiło się wiele krytycznych wpisów pod adresem ambasadora. Jego spotkanie z sędziami oraz komentarz o "pozyskiwaniu zagranicznych inwestycji" został przez wielu odebrany jako jawne opowiedzenie się po stronie opozycji. Warto przypomnieć, że Brzezinski z Rafałem Trzaskowskim otwierał kilka dni temu Campus Polska Przyszłości.

Ostry wpis Ziemkiewicza

Rozczarowania postawą ambasadora USA nie kryje Rafał Ziemkiewicz. "Jeśli ambasador USA nie wie, że »stowarzyszenia« które wsparł to de facto opozycyjne partie polityczne, to nie nadaje się do tej roboty. Jeśli wie - tym bardziej" – ocenia publicysta "Do Rzeczy".

"Czy taki ludny kraj jak USA nie może naprawdę znaleźć ani jednego sensownego kandydata na ambasadora w naszym kraju?!" – dodaje.

Jak wskazuje publicysta, w takich sytuacjach ambasador powinien dyplomatycznie uchylić się od działań "sugerujących, że jego kraj popiera wątpliwie prawnie działania". Ziemkiewicz wskazuje, że na tym właśnie polega profesjonalizm dyplomaty. "Czy ambasada Polski spotyka się z działaczami głoszącymi, że Konstytucja USA jest podrzędna wobec rezolucji ONZ?" – pyta retorycznie na Twitterze.

Waszczykowski komentuje działania Brzezinskiego

Rozmowy Brzezinskiego z niechętnymi rządowi Prawa i Sprawiedliwości sędziami skomentował wcześniej europoseł PiS Witold Waszczykowski.

"Pan ambasador USA w Polsce spotkał się ze środowiskami prawników, którzy prowadzą polityczną akcję przeciw polskiemu rządowi. Nie działają na rzecz praworządności!" – napisał przedstawiciel PE.

"Chcą pomóc obalić demokratycznie wybrany rząd. Pan też chce obalić polski rząd???" – dodał Waszczykowski.

Brzezinski na "Campus Polska"

Ostatnio Mark Brzezinski wystąpił na organizowanym przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego "Campusie Polska Przyszłość". To druga edycja wydarzenia, które potrwa do 1 września. W imprezie udział bierze ponad tysiąc osób. Jak zdradzili organizatorzy, część z nich stanowią obcokrajowcy. Zaplanowano panele tematyczne. Dyskusje dotyczą między innymi: Ukrainy, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, ekologii i praw mniejszości.

Ambasador USA w Warszawie wystąpił obok Trzaskowskiego podczas otwarcia imprezy. – Witajcie, młoda generacjo Polski. W imieniu Ameryki – dziękuję wam. Widzimy, co zrobiliście, jako państwo. Nie każdy umie to zrobić. W Ameryce pokazaliśmy to po bombardowaniu w Pearl Harbor. Pokazaliście, co to rola demokracji. Przyszłość jest wasza – mówił Brzezinski.

