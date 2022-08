Front chersoński. Sienkiewicz: Przełom, to będzie oznaczało klęskę Rosji

Potwierdzają się doniesienia o ograniczonych działaniach ofensywnych strony ukraińskiej na froncie południowym.

Ukraina działa i uspokaja ws. frontu chersońskiego

Ukraińcy zaatakowali we wtorek w trzech miejscach. Brytyjski wywiad ocenił w swoim raporcie, że prawdopodobnie mamy do czynienia z początkiem ukraińskiej ofensywy na południu kraju. W przekazanej narracji celem działań militarnych jest odbicie okupowanych przez Rosjan obwodów: chersońskiego i zaporoskiego.

Eksperci i same dowództwo ukraińskie studzą jednak zapał mediów, wskazując, że nie mamy do czynienia z formułą „Blitzkriegu”, lecz próbą stopniowego wypychania Rosjan z pozycji zajętych na południu. Siły ukraińskie zintensyfikowały ostrzał artyleryjski na całej długości południowej linii frontu. Skutecznie niszczony jest rosyjski łańcuch zaopatrzenia, co ma utrudnić sprowadzenie odwodów. Kilka małych miejscowości zostało odbitych przez Ukraińców.

– Zgodnie z decyzją wojskowych w bardzo ograniczony sposób komentujemy te wydarzenia – zastrzegł doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz, zaznaczając, że armia ukraińska nie działa w obwodzie chersońskim szybko, lecz działa planowo.

Sienkiewicz: Przełom

We środę Bartłomiej Sienkiewicz z Platformy Obywatelskiej ocenił w rozmowie z Polsat News, że mamy do czynienia z „przełomem”. Jego zdaniem ofensywa stanowi „bardzo poważną operację militarną”.

– Ukraina ma teraz inicjatywę strategiczną po swojej stronie. To jest przełom, który nastąpił w takim okresie stabilizacji – przekonywał były szef MSW. Jego zdaniem we współczesnej wojnie kluczowe znaczenie ma nie czynnik stricte wojskowy, ale wojskowo-psychologiczny. W tym kontekście Rosjanie mogą mieć kłopoty jeśli nie zdołają utrzymać swoich pozycji za Dnieprem.

–Jeśli Rosjanom zacznie się sypać front na południu, to zacznie się im także sypać w Donbasie i na odcinku ługańskim. A to będzie wtedy oznaczało klęskę Rosji – prognozuje Sienkiewicz.

– Mam nadzieję, że Rosja w wyniku agresji na Ukrainę przegra swoją przyszłość. Wtedy pod znakiem zapytania stanie całość tego państwa – powiedział Sienkiewicz.

