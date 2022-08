Mazurek: Wszyscy korzystają z dobrych reform obecnego rządu

DoRzeczy.pl: Trwa Campus Polska Przyszłości zorganizowany przez środowisko Rafała Trzaskowskiego. Platformie Obywatelskiej udaje się zbudować lepszą ofertę dla młodych Polaków?

Piotr Mazurek: Absolutnie nie. W mojej ocenie Campus Polska jest odpowiedzią na nasze bardzo intensywne działania związane z młodym pokoleniem. To my przeprowadziliśmy największe w historii Polski konsultacje publiczne z młodym pokoleniem, gdzie rozmawiało z nami łącznie 30 tys. osób z całego kraju. Rozumiem, że Rafał Trzaskowski w okresie przedwyborczym chciałby głównie fotografować się z młodymi ludźmi, tylko jaki jest efekt dla ich życia? My, kiedy sprawujemy władzę, zaprosiliśmy młodych do współtworzenia konkretnych rozwiązań, które już wdrażamy (jak nowe rządowe programy np. Fundusz Młodzieżowy, Umiejętności Jutra/Kariera Jutra, czy nowe przedmioty szkolne). Co zrobili dla młodych pan Tusk, pan Kosiniak-Kamysz czy pan Trzaskowski, gdy byli w rządzie? Za czasów rządu PO-PSL, czy Lewicy młodzi ludzie zarabiali dużo mniej niż dziś, w dodatku płacili wysokie podatki. Dziś do 26 roku życia, młodzi ludzie są zwolnieni z podatku, mają zerowy PIT, a płace są dużo wyższe. Dla młodego człowieka to bardzo istotne na początku drogi zawodowej.

Rafał Trzaskowski wskazuje, że dla młodych ludzi ważną rzeczą jest kwestia mieszkalnictwa. Dodał, że w zarządzanej przez niego Warszawie buduje się wiele mieszkań, a rządowi to nie wyszło.

Owszem, w Warszawie buduje się dużo, jednak inwestują głównie deweloperzy, którzy następnie mieszkania sprzedają w bardzo wysokich cenach. Na lokal miejski czeka się latami. Proszę też spojrzeć, że w stolicy było wiele przypadków inwestycji deweloperskich, które łamały zasady ochrony środowiska, jak wtedy gdy zabudowuje się kliny napowietrzające, co powoduje smog i gorszą jakość powietrza przeciwko której młodzi protestują na strajkach klimatycznych.

Rafał Trzaskowski mówi, że PiS obrzydza młodym ludziom Unię Europejską. Jak pan na to odpowie?

Polacy doskonale sami widzą wszystkie plusy i minusy obecności Polski w UE. Wspólnota ma w tej chwili problem z demokracją oraz transparentnością. Spójrzmy na kwestię KPO dla Polski w tym wszystkim, gdzie widzimy polityczne i ideologiczne podejście do podziału unijnych funduszy. Uważam, że ludzie młodzi to doskonale widzą i sami wyciągają wnioski, co do tego, jak Unię zmieniać, a raczej do jakich wartości powinna wrócić. My też mówimy i alarmujemy na temat ewidentnych powiązań polskiej opozycji z wymierzoną w polską rację stanu polityką Niemiec i unijnej biurokracji. Czemu mają służyć rezolucje przeciwko Polsce autorstwa europosłów lewicy i KO? W sprawie dużo bardziej kontrowersyjnych działań polityków z innych krajów nie organizuje się debat w PE ani nagonek na dany kraj. Nie można się zgodzić na nierówne traktowanie. Unia Europejska ma być wspólnotą wszystkich państw, każde są równe wobec siebie i o taką UE musimy walczyć.

Na Campusie poruszany jest temat równości i różnorodności. PiS chyba nie ma oferty dla młodych ludzi, którzy mają odmienne postrzeganie świata od ekipy rządzącej?

Nie zgadzam się. Niezależnie, czy młody człowiek jest heteroseksualny, homoseksualny, czy popiera lewicę czy prawicę, czy chodzi do Kościoła czy jest ateistą, korzysta z tego, że pensja minimalna wzrosła trzykrotnie, że nie płaci podatku do 26 roku życia, że może skorzystać z darmowych szkoleń i płatnych staży w ramach programu rządowego itp. Korzysta ze zmian w systemie nauczania, gdzie wprowadziliśmy edukację biznesową i ekologiczną, o co młodzi ludzie postulowali i wielu innych rozwiązań. My nie patrzymy na społeczeństwo przez pryzmat ideologii, ale rozwiązania konkretnych problemów.

