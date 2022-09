Matecki ostrzega starsze osoby. "Gardzę Trzaskowskim, ale..."

Radny Prawa i Sprawiedliwości ze Szczecina Dariusz Matecki pisze w mediach społecznościowych o oszustach, którzy wykorzystują wizerunek prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

"Gardzę Trzaskowskim jakby to był najgorszy kolaborant polskich wrogów, ale od pewnego czasu jego wizerunek jest nielegalnie wykorzystywany w reklamach Google" – relacjonuje polityk Solidarnej Polski. "Warto przestrzegać szczególnie starsze osoby, aby w takie oszustwa nie klikały. Wcześniej podszywali się pod Hołownię" – dodaje Matecki.

twitter

Do sprawy odniósł się także publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz. "I biedny Google nie może sobie z oszustami poradzić od lat. Ale napisz, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a wyparują cię jak Trumpa w minutę osiem" – napisał dziennikarz.

Trzaskowski wygrywa z Tuskiem

Prezydent stolicy jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy opozycji. Jak pokazują ostatni sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski (przeprowadzony w dniach 27-28 sierpnia) gdyby opozycja wygrała wybory, to własnie Rafał Trzaskowski miałby największe szanse na fotel szefa rządu. Na prezydenta stolicy wskazało aż 22,2 proc. badanych, a drugie miejsce zajął lider Polski 2050 Szymon Hołownia, z 19,6 proc. głosów.

Trzecie miejsce na podium przypadło liderowi Platformy Donaldowi Tuskowi, który uzyskał 11,3 proc. głosów.

Dalej znaleźli się lider Polskiego Stronnictwa Ludowego – Władysław Kosiniak-Kamysz (8,3 proc. głosów), lider Konfederacji – Krzysztof Bosak (7,7 proc. głosów) i lider Lewicy – Włodzimierz Czarzasty (1,5 proc. głosów).

Odpowiedź "Nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 29,5 proc. ankietowanych.

Czytaj też:

Trzaskowski: Na Campusie jest jeden jedyny podziałCzytaj też:

Tusk grozi członkom partii? Poseł PO: Szkoda