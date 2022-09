Morawiecki ostro o Tusku: Tu na pewno TVN wytnie

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Kolonii Pogorzel w ostrych słowach atakował Donalda Tuska. Szef rządu nie szczędził też cierpkich słów pod adresem telewizji TVN.

– Warto wspomnieć coś, co na pewno redakcja wytnie, redakcja TVN, mianowicie jak był ten dziesięć razy mniejszy kryzys w czasach Platformy Obywatelskiej to pan Janusz Lewandowski, główny ideolog Tuska i PO, powiedział wtedy z dumą, że oni byli odporni na wołania ze strony przedsiębiorców, żeby wesprzeć ich przedsiębiorstwa, ich działalność gospodarczą. Teraz już z powrotem cenzor ze strony TVN-u będzie mógł włączyć swoje instrumenty – powiedział premier.

Morawiecki: TVN pewnie to wytnie

Premier Morawiecki podkreśla, że kwestia bezrobocia pozostaje dla niego podstawowym parametrem gospodarczym, któremu zawsze będzie starał się przeciwdziałać. Przy tej okazji szef rządu ponownie zaatakował Donalda Tuska.

– Zresztą też przypomnę, tu na pewno też TVN wytnie to, że w czasach naszych poprzedników między 2009 a 2013 rokiem bezrobocie wzrosło gwałtownie do poziomu 14,4%, czyli przekraczało 2 miliony 300 tysięcy osób, to oczywiście był dramat wtedy, a dziś cały czas utrzymujemy te miejsca pracy – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Kolonii Pogorzel.

Podkreślił przy tym, że mówi o parametrach związanych z bezrobociem na terenie całego kraju, które jest obecnie rekordowo niskie. – Mamy szanowni państwo w porównaniu do tego, co było za rządów Tuska, kiedy bezrobocie szalało i pamiętamy, ludzie pakowali się, pakowali walizki, wyjeżdżali na zmywak do Londynu, wyjeżdżali gdziekolwiek za granicę. My dziś mamy drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, a jeszcze kilkanaście lat temu mieliśmy drugie najwyższe w całej Europie, czy trzecie licząc łącznie z krajami byłej Jugosławii, w skrócie określę tę grupę państw. W związku z tym pokazujemy dbałość naszą o miejsca pracy. W ostatnich tylko paru tygodniach spotkałem się z kilkoma przedsiębiorcami, wielkimi przedsiębiorcami, którzy utworzą tysiące nowych miejsc pracy – kontynuował.

