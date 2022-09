Czy biograf Franciszka znów namiesza na synodzie?

Synod o synodalności wciąż trwa i dopiero co skończył się etap, na którym przygotowywano syntezy z dyskusji, jakie odbyły się w diecezjach. Teraz powinniśmy spodziewać się syntez kontynentalnych, a dopiero potem należałoby przystąpić do prac nad "Instrumentum laboris", czyli finalnym dokumentem roboczym. Oczywiście to, że już teraz doszło do ukonstytuowania zespołu, który takie “instrumentum” będzie redagował nie byłoby niczym dziwnym, gdyby nie pojawiające się między wierszami sugestie, że dokument ten już powstaje i szeroko zakrojone konsultacje synodalne nie są przy tej pracy traktowane zbyt poważnie.