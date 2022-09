Czarnek: Trwa nie erozja wolności religijnej, tylko brutalna rewolucja

W piątek 2 września rozpoczęła się dwudniowa konferencja pt. "Ograniczenia i naruszenia wolności religijnej. Perspektywa krajowa i międzynarodowa". Wydarzenie jest organizowane przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości.

Konferencja odbywa się z udziałem m.in. ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego i wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Na godz. 17:30 organizatorzy zaplanowali dyskusję publicystów i dziennikarzy pod tytułem: "Wolność religijna w debacie publicznej". Oprócz redaktora naczelnego "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego wezmą w niej udział Goran Andrijanic, Wojciech Biedroń, Grzegorz Górny, Jacek Karnowski i Bronisław Wildstein.

Czarnek: Potrzebna jest kontrrewolucja

Wśród panelistów znalazł się także szef MEiN prof. Przemysław Czarnek. Polityk ocenił, że jesteśmy już na etapie, w którym trwa nie tyle erozja wolności religijnej, co brutalna rewolucja. W jej ramach atakowane jest wszystko, co związane z chrześcijaństwem. Jego zdaniem jeśli katolicy będą apelowali jedynie o wolność religijną, będą na przegranej pozycji.

– Musimy sobie zdać sprawę, że jesteśmy na froncie wojny kulturowej, która prowadzą rewolucjoniści, którzy nie biorą jeńców. I nam jest potrzeba nie dyskusja o wolności religijnej i o jej erozji, tylko kontrrewolucja. Musimy stanąć do jawnej obrony tego, co mamy zapisane w konstytucji – powiedział.

– Nas się dziś nie dyskryminuje. Nas się zwalcza i wyrzuca. Wszystko, co związane z katolicyzmem, chrześcijaństwem, z religią jako taką, jest obśmiewane i opluwane. Wystarczy włączyć raz dziennie różne Onety, WP i internet, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Doszło do tego, że zaledwie w ciągu ostatnich 20 lat dziecko, które chce iść do szkoły katolickiej, to rzeczywiście jest bohater. Dziś chodzić do szkoły katolickiej, to trzeba wykazać bohaterstwem, bo jest się wyśmiewanym przez rówieśników. Ale nie dlatego, że jest tak czy inaczej, tylko dlatego że rewolucja na naszych oczach w ciągu ostatnich zaledwie kilkunastu lat, również w Polsce, postępuje.

Czarnek powiedział, że Polska była centrum wolności i ocenił, że obecnie jest nadal centrum wolności. – O to centrum trzeba ratować kontrrewolucją – powiedział szef MEiN.

