Tęcza nad nami

Lato, lato, już po lecie, a zatem ze szklanego ekranu powiało nowym. Polsat, na ten przykład, od pewnego już czasu sygnalizujący wzbierającą w nim odwagę, do „Tańca z gwiazdami” zaangażował nawet parę jednopłciową w składzie Jacek Jelonek i Michael Danilczuk. Po występie, który wzbudził entuzjazm Andrzeja Piasecznego, Danilczuk – dansior o światowym imieniu i nazwisku najbardziej popularnym na Podlasiu – orzekł, że „świetnie się bawiliśmy, wyglądało to smacznie i apetycznie”. Wprawdzie lepiej byłoby, gdyby ten popis tanecznego duetu pląsającego w rytm jive’a od strony smakowej ocenił raczej Mateusz Gessler, nowy szef Polsatowego „Hell’s Kitchen”, ale nie wątpię, że i on pozytywnie odniósłby się także do tej, jakże postępowej inicjatywy telewizji z ulicy Ostrobramskiej.