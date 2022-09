Tusk: Wstydu nie będzie

Od początku || Donald Tusk oświadczył, że skoro PO w sprawie aborcji „gwarantuje kobietom podejmowanie decyzji”, to będzie „bezwzględnie egzekwował swoją pozycję w czasie kształtowania list do parlamentu”, by nie musiał się "później wstydzić za to, że ktoś będzie prezentował inne zdanie”.

Ta deklaracja to pomnikowy wkład Polski w postępy myśli liberalnej i rozwój nowoczesnego świata. Można ją porównać z wprowadzeniem przez mariawitów kapłaństwa kobiet, gdy się na Zachodzie jeszcze o tym nikomu nie śniło, albo z wystąpieniami Boya w obronie „mniejszości seksualnej” ćwierć wieku przed tym, gdy jakiś Szwed przypisał sobie wynalezienie tej kategorii.