Seppuku włoskiej lewicy

Z najnowszych badań wynika, że włoska prawica otrzyma połowę głosów, a koalicja centrolewicowa zaledwie 25–28 proc. Na niecałe 10 proc. mogą liczyć kontestatorzy z Ruchu Pięciu Gwiazd. Reszta padnie łupem drobnicy.

Powinno się to przełożyć na bezprecedensową większość w obu izbach parlamentu, może nawet na 67-procentową, co pozwoliłoby prawicy na wprowadzenie dowolnych zmian konstytucyjnych. Sojusznikiem prawicy jest nowa, mieszana ordynacja wyborcza (uchwalona głosami lewicy). Zgodnie z nią w jednej trzeciej okręgów wyborczych obowiązywać będzie ordynacja większościowa (JOW). Niemal we wszystkich z nich powinna bez trudu wygrać prawica.