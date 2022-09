"To będzie sąd dla ludzkości". Miedwiediew ostrzega Zachód

Komentując to, co określił jako "kolosalny sowiecki arsenał nuklearny pozostawiony w Rosji po rozpadzie Związku Radzieckiego", Miedwiediew napisał na swoim kanale Telegram: "Cały strategiczny arsenał nuklearny pozostawiono wtedy w tym kraju. I utrzymujemy go na bardzo wysokim poziomie. To najlepsza gwarancja zachowania potęgi Rosji".

Według niego, gdyby po rozpadzie ZSRR broń jądrowa została podzielona między nowopowstałe państwa, "mogłyby to mieć szybkie i katastrofalne konsekwencje dla naszej małej planety".

Miedwiediew wskazał również na ryzykowne poczynania Zachodu, który jego zdaniem głosi ideę "rozerwania Rosji". Ostrzegł, że wszelkie gwałtowne załamanie potęgi atomowej będzie "sądem dla ludzkości".

Rosja chce, żeby wszystkie kraje ratyfikowały traktat jądrowy

Pod koniec sierpnia rosyjskie MSZ wezwało wszystkie kraje do natychmiastowego podpisania i ratyfikacji traktatu o zakazie prób jądrowych (CTBT). Traktat został ratyfikowany przez 173 państwa, ale nie wszedł w życie, ponieważ Stany Zjednoczone, Chiny, Egipt, Izrael i Iran go nie ratyfikowały, a Indie, Pakistan i Korea Północna go nie podpisały.

Moskwa uważa, że CTBT zawsze był głównym instrumentem powstrzymywania prób jądrowych, ale przyjęty w 1996 r. dokument nigdy nie wszedł w życie.

Rosjanie argumentują, że same jednostronne deklaracje o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej lub dobrowolne zrzeczenie się przeprowadzania prób atomowych nie wystarczą.

"Federacja Rosyjska konsekwentnie opowiada się za przekształceniem CTBT w pełni działający międzynarodowy mechanizm prawny. Regularnie wzywamy wszystkie państwa, które jeszcze tego nie zrobiły, do natychmiastowego podpisania i ratyfikowania traktatu" – podkreśla rosyjskie MSZ.

