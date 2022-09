Dlaczego Polaków prześladuje inflacja 5 razy wyższa niż Szwajcarów?

No cóż, to oczywiście prawda, ale – jak to się mówi – „nie cała”. Rzecz jasna, dużo lepiej będzie wiadomo, w jakim stopniu jest to „niecała prawda”, dopiero za co najmniej kilkanaście miesięcy, gdy wszystkie dane – w odniesieniu do interesujących nas państw – będą już dostępne. Wszelako i bez tego już dziś wiemy, że istnieją państwa, także w Europie, które choć również borykają się z inflacją najwyższą od wielu lat, to jednak wciąż relatywnie niską – nieporównywalną z tą, z którą boryka się Polska.