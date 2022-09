Kaczyński odpowiada ws. koalicji z Konfederacją. Wskazał na Brauna

Czytaj też:

– Dzisiaj mamy szczególną sytuację w naszym kraju. Z jednej strony mamy kryzys ekonomiczny (...), mamy wojnę na naszych granicach i mamy także kryzys naszego życia publicznego, polegający na tym, że to, co jest normalne w demokracjach, czyli starcie między władzą i opozycją, w Polsce przekształciło się w coś, czego być nie powinno. Opozycja ogłosiła się opozycją totalną – mówił w Mielcu Jarosław Kaczyński.

Kaczyński krytycznie o Konfederacji

W trakcie serii pytań prezes PiS został zapytany o możliwości koalicyjne jego ugrupowania po przyszłych wyborach. Kaczyński krytycznie odniósł się do pomysłu zawarcia koalicji z Konfederacją. Szczególnie niechętnie mówił o liberalnym skrzydle ugrupowania.

– Jeśli chodzi o Konfederację, to z Braunem i Korwin-Mikkem na pewno nie. Z prorosyjskimi z pewnością nie. A jaka Konfederacja pójdzie do wyborów - tego nie wiemy, tam się dzieją różne rzeczy – ocenił prezes PiS.

Kaczyński stwierdził, że najważniejsze jest jednak, aby nie wygrała "druga strona", której zarzucał, że ma "niemieckich mocodawców".

– Z punktu widzenia mocodawców Tuska, niemieckich mocodawców, on musi wygrać. Z punktu widzenia Polski on musi przegrać – mówił.

Maleje dystans między PiS a PO

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższych dniach, do Sejmu dostałoby się sześć ugrupowań, co jednak ciekawe Platforma Obywatelska powoli odrabia straty do PiS – wynika z najnowszego sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl.

Jeżeli wyniki naszego sondażu przełożyć na mandaty, sytuacja wygląda następująco:

Zjednoczona Prawica - 202 (33 mniej niż w wyborach parlamentarnych z 2019 roku)

Koalicja Obywatelska - 141 (7 więcej niż w ostatnich wyborach)

Lewica - 42 (o 7 mniej niż w 2019 roku)

Polska 2050 - 40 (w ostatnich wyborach formacja nie startowała)

PSL-Koalicja Polska - 22 (strata 8 mandatów)

Konfederacja - 12 (o jeden więcej niż w 2019 roku).

