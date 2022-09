Premier: Ruszamy skoro świt w kolejny objazd po Polsce

Premier odwiedzi województwa mazowieckie, lubelskie i podlaskie. W poniedziałek około godz. 06:30 szef polskiego rządu wystąpił na konferencji prasowej przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. W tle towarzyszył mu przygotowany do podróży autokar. Pierwszy punkt objazdu polityka to Szpital Powiatowy w Wołominie. Następnie zaplanowano m.in. wizytę na inwestycji drogowej w Łochowie.

– Ruszamy skoro świt w kolejny objazd po Polsce, tak jak wielu Polaków zaczyna w tym czasie pracę. Chcemy pokazać, że rząd reaguje na kryzysy, które dotykają cały świat – powiedział Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mediami.

Trasa po Polsce

– Ruszamy w kolejną trasę po Polsce po to, żeby pokazać, co udało się do tej pory zrobić, a także pokazać, jak spełniamy konkretnie nasze obietnice oraz by tydzień po tygodniu wiedzieć, co szczegółowo dalej zmieniać – oznajmił premier w trakcie swojego wystąpienia w poniedziałkowy poranek.

Zdaniem szefa rządu Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy, właśnie teraz jest "czas, w którym sytuacja jest niezwykle trudna". – Rządy dzielą się na dwa typy. Te, które aktywnie działają. I te, które chowają głowy w piasek. W naszych czasach polski rząd stara się od razu reagować – stwierdził.

Objazd prezesa PiS

Objazd po kraju rozpoczął ostatnio na nowo także prezes PiS. W zeszłą niedzielę polityk gościł na Podkarpaciu. Podczas przemówienia Jarosław Kaczyński bezpośrednio zwrócił się do lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, któremu życzył odwagi. Stwierdził też, że liczy na to, iż Tusk powie głośno, co planuje zrobić po przejęciu władzy w Polsce.

– Tusk ogłasza, że jak oni dojdą do władzy, to prawo przestanie obowiązywać, konstytucja przestanie obowiązywać. Nie mają odwagi powiedzieć tego wprost. Dlatego życzę im tej odwagi – mówił Jarosław Kaczyński.

