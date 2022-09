"Cóż ma wspólnego jedno z drugim?". Europoseł komentuje słowa Tuska

W ostatni czwartek na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej.

Zespół pod kierownictwem posła PiS Arkadiusza Mularczyka oszacował straty naszego kraju na 6 bln 220 mld 609 mln złotych. Autorzy dokumentu podkreślili, że roszczenia odszkodowawcze Polski wobec Niemiec nie wygasły i nie uległy przedawnieniu.

Legutko o opozycji

W poniedziałek w programie "Jedziemy" na antenie TVP Info prof. Ryszard Legutko zwrócił uwagę na "bardzo nerwową i histeryczną reakcję strony niemieckiej". Zaznaczył, że sprawa reparacji wojennych "nie jest prawnie ani moralnie zamknięta".

– Natomiast jest to bardzo przykre, że Polska i Polacy oraz nasza opozycja nie mówią w tej sprawie jednym głosem. To stary polski problem – powiedział europoseł Prawa i Sprawiedliwości. I zastanawiał się, dlaczego według jednego z badań, starania o reparacje wobec Niemiec popiera 64 proc., a nie 100 proc. Polaków. Jego zdaniem, to wina polskiej opozycji. – Robią wszystko, co możliwe, żeby nie tylko osłabić siebie w relacjach międzynarodowych, uzależniając się od instytucji, sąsiadów, ale także osłabiać Polskę – mówił.

Wypowiedź Tuska

– Chodzi o to, żeby konsekwentnie i skutecznie odzyskiwać to, co Polsce się należy, żeby korzystać ze środków, które mamy dzięki temu, że wojna się dawno zakończyła i żeby te pieniądze pracowały w Polsce. Nie ma ważniejszego zadania niż to, żeby pieniądze, w tym niemieckie, z KPO pracowały już dzisiaj, żeby ratować to, co jest zagrożone w Polsce – oznajmił w jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

W TVP Info prof. Ryszard Legutko został poproszony o komentarz do słów Donalda Tuska. – Kto łączy reparacje z KPO, mówi rzecz nie tylko głupią, ale i niegodziwą. Cóż ma wspólnego jedno z drugim? Mówimy tutaj o zniszczeniu Polski, o ludobójstwie i za to należą się odszkodowania – stwierdził eurodeputowany PiS.

Czytaj też:

"Państwo polskie chce je zagrabić". Szok po słowach posła PO w TVP InfoCzytaj też:

Reparacje od Niemiec. Semka: Głęboka arogancja jest największym problememCzytaj też:

Siemoniak pytany o reparacje: Jaki sens ma konflikt z Niemcami?