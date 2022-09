Poseł PO wyznaje: Ulgę odczułem już dawno temu

Przewodniczący PO Donald Tusk zapowiedział niedawno, że przeciwnicy aborcji nie znajdą się na listach wyborczych partii.

– Nie chcę nikomu dawać okazji skreślenia mnie z listy – stwierdził poseł Bogusław Sonik, informując tym samym, że w kolejnych wyborach do Sejmu rezygnuje z kandydowania.

Poseł Sonik: Odczułem ulgę

Sonik wyjaśnił, że już w lutym 2021 roku grupa ponad 20 posłów Platformy Obywatelskiej jasno zadeklarowała, że jest za tzw. kompromisem aborcyjnym, który obowiązywał w Polsce. – Nie można zarządzać partią w stylu militarnym. To są kwestie sumienia. Rozumiem, że przewodniczący może zmienić zdanie w ciągu kilku lat. Niemniej, problem jest, nie można banalizować aborcji, a rozwiązywać takie sprawy z politykami, którzy mają wiele lat doświadczenia, można w rozmowie i próbie dojścia do porozumienia – powiedział parlamentarzysta w poniedziałkowej rozmowie na antenie radia RMF FM. – Ja na pewno nie będę głosował za przyzwoleniem przerwania ciąży do 12. tygodnia jej trwania – zapewnił.

– Ja ulgę odczułem już dawno temu. Na razie oddalam się od polityki. Nie będę kandydował do Sejmu. Jestem zainteresowany miejscem w Parlamencie Europejskim. Tam już pracowałem i myślę, że mogę być użyteczny – stwierdził Bogusław Sonik. Tym samym odniósł się do wypowiedzi przewodniczącego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borysa Budki, który oznajmił w mediach, iż być może Bogusław Sonik dostanie możliwość wystartowania w wyborach do PE". – Możliwości są różne – podkreślił poseł Sonik.

Reparacje a stanowisko PO

W radiu RMF FM poseł Platformy Obywatelskiej został również zapytany o stanowisko partii wobec reparacji wojennych od Niemiec. – Sam raport jest ciekawym wydarzeniem na scenie europejskiej i światowej, bo przypomina o skali niemieckiej zbrodni i męczeństwa obywateli Polski w czasie II wojny światowej. To często jest zapominane na Zachodzie – zauważył Bogusław Sonik.

– Oczywiście, że reparacje się należą. Trzeba na ten temat dyskutować – stwierdził deputowany. I dodał, iż w Platformie nie debatowano jeszcze na ten temat.

