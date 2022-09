Czarzasty wprost: To głupota Unii Europejskiej

Wicemarszałek Sejmu był w poniedziałek gościem audycji "Sedno Sprawy" na antenie Radia Plus.

Polityk mówił w programie między innymi o działania Unii w związku z przyjęciem przez nasz kraj uchodźców wojennych z Ukrainy.

Czarzasty: To głupota

– To jest skandal. To jest absolutny skandal, jeżeli chodzi o Komisję Europejską. Zawsze uważałem, że Komisja, bez względu na to, jakie są losy Krajowego Planu Odbudowy i jakie są losy środków finansowych z Unii Europejskiej, które były między innymi przez nas głosowane, w sprawie Ukrainy powinna podjąć oddzielną decyzję – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

– Jeżeli chodzi o brak finansowego wsparcia Polski, jeżeli chodzi o Ukraińców, to działania KE świadczą o głupocie Unii Europejskiej. I tyle. Uważam nadal, że Polacy, polski rząd, polskie społeczeństwo powinni dostać 500 euro miesięcznie na każdego Ukraińca, który w naszym kraju przebywa, bo to pokrywa koszty, które państwo polskie wydaje – stwierdził współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Rządy Platformy i Lewicy?

W poniedziałek w Radiu Plus Włodzimierz Czarzasty był również pytany o to, czy nie obawia się przesunięcia Platformy Obywatelskiej pod przewodnictwem Donalda Tuska na lewą stronę polskiej sceny politycznej. Jak stwierdził polityk, nie ma takich myśli.

– To po prostu bardzo dobrze wygląda. Dlatego, że po pierwsze – okazuje się z punktu widzenia Platformy, że ten program, który Lewica ma od wielu lat, jest programem atrakcyjnym dla obywateli. (...) Natomiast po drugie – Platforma Obywatelska przygotowuje się do współrządzenia z Lewicą i z elektoratem Lewicy, ponieważ to ewidentnie są te pomysły, które konsekwentnie my głosimy – oznajmił wicemarszałek Sejmu. – Po trzecie – mam nadzieję, że to będzie również konsekwentnie głoszone po wyborach – dodał.

Czytaj też:

Buda: Nie będziemy wisieć na klamce Unii i żebrać o pieniądzeCzytaj też:

"Kryzys na miarę brexitu". Poseł mocno o działaniach Unii