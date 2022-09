Prof. Musiał: Niemcy chronili zbrodniarzy przed odpowiedzialnością

DoRzeczy.pl: Czy Polsce należą się reparacje od Niemiec za II wojnę światową?

Prof. Bogdan Musiał: W mojej opinii – i podkreślam to od lat – Polsce należą się reparacje i Polska powinna wystąpić o ich wypłatę.

Na jakiej podstawie?

Niemcy niszczyli Polskę, a nie działo się to na skutek działań wojennych. Robili to świadomie, niszczyli polskie elity, zgładzili polską mniejszość żydowską, a zniszczeń i mordów dokonywali po to, żeby zgładzić polski naród.

Tylko podczas wojny często się tak dzieje, że giną ludzie oraz niszczone są miasta.

Owszem, jednak w przypadku ataku Niemiec na Polskę, mieliśmy do czynienia z działaniami z rozmysłem i były to świadome decyzje rządu niemieckiego. Dodam tylko, że Adolf Hitler to nie był jakiś dyktator, tylko przywódca mający w tamtym czasie ogromne poparcie narodu niemieckiego i to większe niż Putin dzisiaj w Rosji. Niemcy robili to świadomie, chcieli zniszczyć polski naród i nigdy za to nie zapłacili. Wręcz należy przypomnieć, że chronili tych zbrodniarzy przed odpowiedzialnością karną. Nie można tutaj mówić o moralności, czy jakichś drobnych gestach, uklęknięciach. To śmieszne i w niczym nie pomoże.

Były kanclerz Niemiec Willy Brandt chronił zbrodniarzy niemieckich przed karą za ich zbrodnie popełnione na Polakach i innych. Działo się to po wojnie. Nikt nie chciał rozliczenia, więc można powiedzieć, że mamy w tym przypadku odpowiedzialność następnych pokoleń. Skandalem jest również fakt, że do dziś niemieckie mordy na Polakach etnicznych z czasów wojny, mają w dzisiejszych Niemczech moc prawa. Państwo i sądy zachodnioniemieckie zatwierdziło wtórnie zbrodnie na Polakach etnicznych popełnionych np. w Auschwitz. I to jest ogromny skandal.

A może uprawnione jest stwierdzenie, że Niemcy po prostu zawiedli w ściganiu zbrodniarzy wojennych? Przecież kilka osób zostało skazanych.

Nie jest uprawnione. Oni robili wszystko, żeby ich nie ścigać. Kilka wyroków, gdy zbrodniarze mieli po 95-lat, na koniec ich życia, niczego nie zmienia. To tak jakbyśmy powiedzieli, że Kwaśniewski zawiódł w ściganiu zbrodni komunistycznych. Doskonale wiemy, że on nigdy nie chciał nikogo ścigać, wręcz robił wszystko, żeby tego nie robić. Podobnie działali Niemcy, którzy największych zniszczeń i zbrodni dokonali na terenie Polski.

Pojawia się również kwestia zrzeczenia się reparacji.

Polska nigdy nie zrzekła się reparacji. Oczywiście mamy osoby odwołujące się do dawnego oświadczenia polskiego rządu, jednak to oświadczenie nie ma mocy prawnej. Brakuje w nim protokołu końcowego. Nawet komunistyczne rządy tego nie podpisały.

Pojawia się pytanie, czy 80 lat po wojnie ktoś w Berlinie może potraktować temat reparacji poważnie?

Jeżeli Niemcy nie traktują tego problemu poważnie, to skąd się bierze ten szum medialny? Traktują to poważnie, a debaty na temat odszkodowań za zbrodnie niemieckie trwają. Nie chodzi tu tylko o Polskę. Mamy Namibię, gdzie doszło do zbrodni 50 lat wcześniej, a sprawa nie jest zakończona. Kilka dni temu np. była taka sytuacja, że izraelskich sportowców, których terroryści palestyńscy zamordowali w 1972 roku podczas olimpiady w Monachium, to dopiero po 50-ciu latach, dokonano rozliczenia tej zbrodni wobec rodzin, choć Niemcy nie dokonali tego zamachu, a jedynie byli współodpowiedzialni. Do dziś Niemcy wypłacają odszkodowania za wojnę poszkodowanym.

Czyli komu?

Homoseksualistom, którzy zostali w wyniku działań nazistów poszkodowani, a przeżyli zamknięcie w obozach koncentracyjnych, a taki paragraf obowiązywał tylko w Niemczech. Pytanie dlaczego Niemcy płacą swoim, a nie zapłacą za krzywdę Polaków? Dlaczego do dzisiaj ustawy niemieckie nie zostały wycofane, a ofiary polskie nie zostały zrehabilitowane, a były mordowane z przyczyn rasistowskich. Mogę setki wyroków pokazać, w których niemieckie sądy skazują Polaków na śmierć i które wyroki, do dziś mają moc prawa.

Niemcy również dogadali się z Izraelem ws. odszkodowań. To chyba również daje do myślenia.

Mało tego! Niemcy zapłacili Izraelowi w latach 50-tych za wymordowanych przez nich obywateli polskich żydowskiego pochodzenia. To ja się pytam, dlatego im zapłacili, a Polsce nie? To jest czysty rasizm przeciwko Polakom, którego apogeum zostało osiągnięte w latach 1939-45.

