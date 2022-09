Hołownia: W sprawie aborcji jestem bardziej konserwatywny

W programie "Kropka nad i" gościem Moniki Olejnik był w poniedziałek lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Zapewniający, że należy do Kościoła katolickiego polityk, na antenie stacji TVN24 przedstawiał jednak sprzeczne z nauczaniem Kościoła poglądy.

W rozmowie z dziennikarką, Hołownia nie opowiedział się wprost przeciwko zabijaniu dzieci nienarodzonych, ale stwierdził, że "w sprawie aborcji Polacy powinni zdecydować w referendum".

– W sprawie in vitro zmieniłem swój pogląd i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. W sprawie aborcji zawsze byłem bardziej konserwatywny niż liberalny, jeżeli można tak powiedzieć, a moje stanowisko jest zbliżone do tego kompromisu, w cudzysłowie, aborcyjnego, który zdeptał Jarosław Kaczyński – przyznał dalej polityk.

– Ja mam prawo do swoich poglądów, natomiast jako polityk, proszę zwrócić uwagę i powtórzę to po raz kolejny, ja ich nikomu nie narzucam, włącznie z moim ugrupowaniem. Ja mówię: jeżeli chcecie, przyjdźcie i mnie przegłosujcie. Nawet nie przekonujcie, uznam ten wynik – dodał Hołownia.

Związki partnerskie i in vitro

Również w połowie sierpnia lider Polski 2050 w rozmowie z telewizją Polsat News zadeklarował poparcie dla ustawy o związkach partnerskich, a także wypowiedział się pozytywnie o metodzie in vitro.

– Myśmy umówili się co do tego, że w sprawach światopoglądowych każdy z nas głosuje zgodnie ze swoim sumieniem. Jeżeli chodzi o związki partnerskie, jeżeli będzie ustawa o związkach partnerskich, ja to już mówiłem w kampanii prezydenckiej: zagłosuję za taką ustawą i myślę też, że większość naszego ugrupowania tak właśnie zagłosuje – stwierdził Hołownia w "Gościu Wydarzeń" (pomysł przeprowadzenia referendum ws. zabijania dzieci nienarodzonych poparł także – w trakcie Campusu Polska – lider Polskiego Stronnictwa Ludowego – Władysław Kosiniak-Kamysz).

Co do kwestii in vitro Hołownia powiedział: "To było w 2013 (roku, kiedy mówiłem, że nie powinniśmy finansować in vitro - red.), a po drodze odbyłem wiele rozmów z rodzicami, którzy mają dzieci dzięki procedurze in vitro i na szczęście udało mi się zmienić zdanie".

