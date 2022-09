Wiceszef MSZ: Polska rozmawia z trzema krajami ws. budowy elektrowni atomowej

Krajami – oferentami są: USA, Francja i Korea Południowa. – Decyzja co do wyboru jeszcze nie zapadła. Będziemy rozmawiali z każdym, kto zaoferuje jak najlepsze warunki dla Polski pod względem ekonomicznym, ale i bezpieczeństwa – powiedział Marcin Przydacz.

Prezydent Duda w Afryce

W tym tygodniu Andrzej Duda udał się w podróż do Afryki Zachodniej. Prezydent jest już Abudży, stolicy Nigerii. Odwiedzi także Republikę Wybrzeża Kości Słoniowej i Senegal. Rozmowy głowy państwa polskiego z przywódcami krajów afrykańskich mają dotyczyć bezpieczeństwa energetycznego, kryzysu żywnościowego oraz przeciwdziałaniu rosyjskiemu imperializmowi.

Zdaniem Marcina Przydacza, Afryka przez lata była w polskiej dyplomacji zaniedbanym kierunkiem. – Afryka ma bardzo wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o surowce, paliwa kopalne, jak również półprodukty do nawozów sztucznych. Ta wizyta ma przede wszystkim wymiar gospodarczy – polskie firmy coraz chętniej chcą być obecne na odcinku afrykańskim, do tego potrzebny jest dobry klimat polityczny. Równie ważnym celem jest walka z rosyjską dezinformacją. Niestety, Rosja przez swoją postsowiecką obecność jest tam bardzo aktywna, dezinformując co do przyczyn agresji na Ukrainę – stwierdził wiceszef polskiego MSZ.

Nowa premier Wielkiej Brytanii

Liz Truss zastąpi Borisa Johnsona na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii. Partia Konserwatywna podała wyniki głosowania w ostatni poniedziałek. Według wiceministra spraw zagranicznych Polski, zmiana na stanowisku premiera w Wielkiej Brytanii "nie zmieni nic, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie".

– Liz Truss, jako minister spraw zagranicznych, bardzo aktywnie działała na odcinku polityki bezpieczeństwa, polityki wschodniej. Myślę więc, że będzie to kontynuacja polityki odstraszania Rosji – oznajmił Przydacz.

