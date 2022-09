Błaszczak zatwierdził siedem umów. "Będziemy kontynuować te wysiłki"

Szef MON przebywa w Kielcach, gdzie najpierw uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego klas mundurowych. Naukę rozpoczęło 20 000 kadetów, czyli o 5 000 więcej osób niż w roku ubiegłym.

– Gratuluję podjęcia dobrej decyzji. Ta decyzja dotyczy przystąpienia do szkół mundurowych, do klas mundurowych, a więc dotyczy łączenia edukacji z możliwością nabycia umiejętności potrzebnych przy obronie ojczyzny – mówił polityk Zjednoczonej Prawicy. I przypomniał, że w całej Polsce jest 267 szkół z klasami mundurowymi.

Nowe umowy na dostawy

We wtorek Mariusz Błaszczak wziął udział w Targach Kielce. – Tak duże zainteresowanie targami związane jest niewątpliwie z wojną na Ukrainie, ale także z działaniami polskiego rządu. Postawiliśmy na bezpieczeństwo Polski. Przygotowywaliśmy się do tego, aby budować zdolności wojska. Dziś modernizujemy Wojsko Polskie. Dzięki tym działaniom już wkrótce do Polski dostarczone zostaną m.in. drony z Turcji. Bezpieczeństwo Polski i innych krajów w regionie to gwarancja rozwoju – powiedział.

Wicepremier zatwierdził umowy na kolejne dostawy sprzętu i uzbrojenia dla Wojska Polskiego. Chodzi o: dostawy artyleryjskich wozów rozpoznawczych (AWR) na potrzeby kompanijnych modułów ogniowych RAK; dostawę aparatowni łączności cyfrowej – transmisyjnej AŁCT-1; dostawę kabin dowodzenia na potrzeby Systemu WISŁA- faza 1; dostawę samochodów JELCZ 442.2 oraz 662.D43; dostawę indywidualnego wyposażenia optoelektronicznego. Minister obrony narodowej zatwierdził więc łącznie we wtorek siedem umów na dostawy sprzętu dla Wojska Polskiego. – To sprzęt, który daje gwarancje wzrostu zdolności Wojska Polskiego – zapewnił Mariusz Błaszczak. – Armia jest wyposażana w nowoczesny sprzęt. Będziemy kontynuować te wysiłki. Mam nadzieje, że rezultaty spotkań i rozmów podczas Targów Kielc będą korzystne dla polskiego przemysłu zbrojeniowego – oznajmił.

