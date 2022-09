Następnie, podczas konferencji prasowej Polski 2050 w Stalowej Woli przedstawiono kandydatów na kandydatów z regionu na listy wyborcze do parlamentu. Nim to jednak nastąpiło, przemówienie wygłosił lider tej formacji, Szymon Hołownia.

Hołownia: Równość to nie znaczy wszystkim po równo

Polityk mówił wiele o kwestii równości. – Dlaczego zaczynamy na Lubelszczyźnie? Dlaczego zaczynamy w Chełmie, dlaczego zaczynamy dziś na Podkarpaciu? Dlatego, że ta konwencja odbywać się będzie pod hasłem „Cztery słowa: Polska”, a pierwsze z tych słów to równość. Lubelszczyzna, Chełm, Podkarpacie to właśnie to miejsce, w którym trzeba mówić o równości, bo tutaj niesprawiedliwość nierówności widać najbardziej dotkliwie w całej Polsce – powiedział Hołownia.

– Równość to nie znaczy wszystkim po równo. Weźmy ten słynny dodatek węglowy, procedowany w ubiegłym tygodniu w Sejmie. Ani on równy, ani sprawiedliwy. Przecież 3 tysiące dane człowiekowi, który nie ma, który jest ubogi, człowiekowi, który nie jest bogaty w zasoby, przecież on za to sobie i tak nie ogrzeje przez sezon domu. A 3 tysiące, które da się bogatemu, przecież on tych 3 tysięcy nie potrzebuje – mówił Hołownia.

– Tak się nie robi równości, tak się robi komunizm. I dzisiaj musimy sobie powiedzieć jasno, że równość to oznacza pomoc tym, którzy naprawdę potrzebują, taka, jakiej potrzebują, a nie wydać mnóstwo pieniędzy przy marnym efekcie. Tak jak powiedziałem, to żadna sprawiedliwość, to żadna równość. Równość to też dawać równe szanse, równe szanse niezależnie od miejsca zamieszkania, od kart, które rozdał nam los. Zobaczcie, los rozdał nam w Polsce różne kody pocztowe – twierdził.

Hołownia: Szkoła, praca, zdrowie

– To powinny być tylko cyfry, to powinny być tylko jakieś miejsca na mapie, oznaczenia. A tymczasem kod pocztowy dzisiaj decyduje o tym, jaka będzie przyszłość twojego dziecka, do jakiej szkoły pójdzie i jak ją skończy, na jakie uniwersytety będzie mogło się dostać. Zobaczcie na te nierówności w zdawalności kolejnych egzaminów w skali całego kraju, zobaczcie jaka jest nierówność w dostępie do trzech podstawowych rzeczy, której każdy z nas potrzebuje. Mówię tutaj o szkole właśnie, mówię o zdrowiu i mówię o pracy. Równość w dostępie do szkoły, do lekarza i do pracy, to powinny być po 30 latach wolności absolutne fundamenty myślenia tych, którzy chcą dzisiaj Polskę układać – powiedział polityk.

– W Chełmie, w tym wspaniałym mieście, 90% pytanych ludzi mówi, że rozważałoby wyjazd za pracą, że rozważa wyjazd w ogóle z Chełma, bo nie widzi tutaj dla siebie ekonomicznej przyszłości. To jest porażający wynik, to trzeba zmienić. Jednym z podstawowych celów, dla których poszliśmy do polityki, jest doprowadzenie do sytuacji, w której szanse będą naprawdę równe, a ludzie jeżeli będą chcieli wyjeżdżać, to będą wyjeżdżali, bo takie jest ich święte prawo, ale wyjeżdżać nie będą musieli, będą mieli wybór – oznajmił Szymon Hołownia.

