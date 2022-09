Błaszczak: Zbroimy się, żebyśmy nie zostali napadnięci

Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak gościł we wtorek wieczorem na antenie TVP Info, gdzie po raz kolejny zapewnił, że cele zbrojeniowe Wojska Polskiego są wyłącznie defensywne.

Błaszczak: Żebyśmy nie zostali napadnięci

– Zbroimy się dlatego, żebyśmy nie zostali napadnięci. Wszyscy widzimy to wszystko, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Władcy Kremla próbują odtworzyć imperium zła, imperium rosyjskie, ono zawsze było groźne dla Polski, czy było białe, czy czerwone, czy teraz jest putinowskie. Ono jest groźne, dlatego że Rosjanie dopuszczali się o dopuszczają się zbrodni wojennych. Widzimy to wszystko co wydarzyło się na Ukrainie pod okupacją rosyjską – powiedział Błaszczak.

– Im Wojsko Polskie jest liczniejsze, im jest lepiej wyposażone w nowoczesną broń, im silniej jest osadzone w strukturach NATO, a więc interoperacyjne z wojskami sojuszniczymi, szczególnie z wojskiem Stanów Zjednoczonych, tym Polska jest bardziej bezpieczna – dodał szef MON.

Nowe kontrakty dla Wojska Polskiego

We wtorek 6 września MON zatwierdził siedem nowych umów na dostawy sprzętu dla Wojska Polskiego.

Kontrakty dotyczą dostawy sprzętu i uzbrojenia dla Wojska Polskiego. Chodzi o: dostawy artyleryjskich wozów rozpoznawczych (AWR) na potrzeby kompanijnych modułów ogniowych RAK; dostawę aparatowni łączności cyfrowej – transmisyjnej AŁCT-1; dostawę kabin dowodzenia na potrzeby Systemu WISŁA- faza 1; dostawę samochodów JELCZ 442.2 oraz 662.D43; dostawę indywidualnego wyposażenia optoelektronicznego.

Minister obrony narodowej zatwierdził więc łącznie we wtorek siedem umów na dostawy sprzętu dla Wojska Polskiego.

– To sprzęt, który daje gwarancje wzrostu zdolności Wojska Polskiego – zapewnił Mariusz Błaszczak. – Armia jest wyposażana w nowoczesny sprzęt. Będziemy kontynuować te wysiłki. Mam nadzieje, że rezultaty spotkań i rozmów podczas Targów Kielc będą korzystne dla polskiego przemysłu zbrojeniowego – oznajmił.

Czytaj też:

Błaszczak o polityce Niemiec, kwestii Leopardów i rozbudowie armiiCzytaj też:

Błaszczak: Polskie wojsko będzie liczyć 250 tys. żołnierzy