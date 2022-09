Kurski ministrem? Rzecznik PiS odpowiada

Nota do Niemiec

Gościem "Porannej rozmowy" radia RMF FM był Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Polityk uważa, że jest za wcześnie, by mówić o przyszłości Jacka Kurskiego po odwołaniu go z funkcji prezesa Telewizji Polskiej On sam podkreśla, że został zwolniony decyzją swojego środowiska. Zdaniem rzecznika partii rządzącej "telewizja jest niezależna" i decyzje podejmuje jej prezes, ale jednocześnie, jak mówił Fogiel, "obowiązuje pewna atmosfera demokratyczna", która w tym przypadku postanowiła odwołać Kurskiego.

Prowadzący zapytał Radosława Fogla o to, jakie kroki podjął rząd Polski, aby uzyskać reparacje od Niemiec za II wojnę światową. Rzecznik odpowiedział, że pierwszym krokiem było opublikowanie raportu Podkreślił, że jest to "konkretne, całościowe opracowanie naukowe". – Następnym krokiem będzie nota do narodu niemieckiego – powiedział Fogiel. Kiedy? "Relatywnie niedługo". – Robimy wszystko, by było to jak najszybciej – zakończył wypowiedź polityk.

Kogo "zabiło" PiS?

Rzecznik skomentował także wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że PiS karze swoich ludzi tak ostro, że "w jednym wypadku kosztowało to życie tego człowieka życie". Prezes partii rządzącej nawiązał w ten sposób prawdopodobnie do sprawy byłego senatora PiS Stanisława Koguta, który zmarł po tym, jak został oskarżony o korupcję.

– Jarosław Kaczyński mówił o tym, że u nas nie obowiązuje doktryna Neumanna, czyli że « będę cię bronił, k..., jak niepodległości, dopóki będziesz w Platformie» – odparł Radosław Fogiel i dodał, że w partii PiS nikt nie trzyma "nad nikim parasola ochronnego".

"Polski rząd cudów nie dokona"

Rzecznik został także zapytany o to, jak PiS będzie walczył z rosnącymi cenami energii. – Będziemy robić to, co jest możliwe z punktu widzenia państwa – powiedział Fogiel i dodał, że "Polski rząd cudów nie dokona". Rzecznik PiS podkreślił, że" nie będzie zaprzeczał, że sytuacja jest ciężka". – Putin zakręca gaz, jest wojna – tłumaczył Fogiel.

Zmiana ordynacji wyborczej?

Na pytanie o zmianę ordynacji wyborczej podczas najbliższego posiedzenia sejmu rzecznik PiS odpowiedział, że "żadnego projektu nie ma". Odniósł się do planowanego przez partię Jarosława Kaczyńskiego przedłużenia kadencji samorządów. – Mamy taką intencję, bo zbieg wyborów jest problematyczny dla wszystkich stron – powiedział Fogiel.

