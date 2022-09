Wiceminister zapowiada: Wprowadzimy system kaucyjny

Polityk Solidarnej Polski mówił w audycji "Sedno Sprawy" w Radiu Plus o słowach prezesa Prawa i Sprawiedliwości dotyczących palenia w piecach, jak się wyraził Jarosław Kaczyński, wszystkim poza oponami i podobnymi rzeczami.

Wypowiedź Kaczyńskiego

Podczas spotkania z mieszkańcami Nowego Targu w ostatnią sobotę, 3 września Kaczyński odnosił się między innymi do kwestii inflacji. Ocenił, że "Polacy jak wszyscy na świecie martwią się o swój poziom życia", natomiast rząd Zjednoczonej Prawicy "sumiennie działa" w celu podnoszenia poziomu życia Polaków. – Czynimy wszystko, aby każdy miał równe szanse i był traktowany jednakowo – przekonywał. Odpowiadając na jedno z pytań o drogi prąd i gaz, prezes PiS odparł, że "trzeba w tej chwili palić wszystkim, oczywiście, poza oponami i tym podobnymi rzeczami (...), bo po prostu Polska musi być ogrzana".

– Prezes był na spotkaniu z wyborcami. Na spotkaniu z mieszkańcami, z ludźmi, którzy nie muszą operować fachowym językiem. Jeżeli mówił o oponach, to mówił o czymś, co jest toksyczne, co jest źle wpływające na środowisko. Pan prezes powiedział o sytuacji, w której dzisiaj musimy dopuścić większą paletę możliwości energetycznych surowców z uwagi na sytuację ekstremalną – stwierdził Jacek Ozdoba. I podkreślił, że na pewno nie chodziło o taki surowiec jak śmieci. – Prezes Jarosław Kaczyński jest osobą, która naprawdę ma na sercu środowisko. Niewątpliwie jego słowa dotyczyły rozszerzenia palety możliwości grzewczych, a nie chodziło o to, co stosować. Nie będzie poluzowania przepisów. Palenie śmieci jest zakazane, nie pozwolimy na to – zauważył wiceminister.

System kaucyjny

W Radiu Plus Jacek Ozdoba był pytany również o wprowadzenie systemu kaucyjnego. Jak poinformował, projekt jest przygotowany i za dwa – trzy tygodnie ujrzy światło dzienne.

– To będzie, oczywiście, długi czas dostosowania z uwagi na to, że ten system musi być spopularyzowany. Pewnie z dwa lata od wejścia w życie. To będzie system dobrowolny. Będziemy chcieli zaproponować stawkę od 25 do 50 groszy za opakowanie – oznajmił wiceszef Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

