Dobrosz-Oracz dopytywała o zakaz seksu. Czarnek: Pani jest głupia?

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek bierze udział w XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Dziennikarce "Gazety Wyborczej" Justynie Dobrosz-Oracz udało się zadać politykowi krótkie pytanie. Jako że minister przechodził akurat korytarzem, dziennikarka miała okazję tylko do szybkiej wymiany zdań – musiała więc rozważnie wybrać temat konwersacji. W związku z tym Dobrosz-Oracz zdecydowała się wypytać ministra o... seks.

– Pan by chciał ustawowo zakazać seksu dla przyjemności – mówiła dziennikarka do polityka. Ministrowi Czarnkowi puściły nerwy po tym pytaniu. – Pani jest głupia czy tak po prostu mówi tylko? – odparł.

– Proszę mnie nie obrażać. To pan plecie takie głupoty publicznie, panie ministrze, to trzeba za to brać później odpowiedzialność. Przeprosi pan? – dopytywała Dobrosz-Oracz. – Proszę mnie przeprosić, że pani mnie atakuje na Twitterze – stwierdził Czarnek.

– Ja nie atakuję. Zadaję panu pytania. To pan mnie obraził – ripostowała dziennikarka.

Kontrowersyjny podręcznik

Skąd w ogóle pomysł, aby pytać ministra o zakaz seksu? Powodem jest wypowiedź polityka ws. jednego z fragmentów podręcznika do Historii I Teraźniejszości autorstwa prof. Roszkowskiego.

– Jeżeli seks traktuje się wyłącznie jako przyjemność, mówi się o prawie do posiadania dzieci również przez grupy, które nie stanowią rodziny nawet nieformalnej, to mamy do czynienia z upadkiem wartości, które przez wieki pozwalały nam funkcjonować. O tym pisze Roszkowski – mówił niedawno Czarnek w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Od 1 września tego roku, czyli od początku nowego roku szkolnego, przedmiot Historia i Teraźniejszość zastąpił Wiedzę o Społeczeństwie (WOS) w pierwszych klasach liceów i techników. Na razie jedynym podręcznikiem dopuszczonym do nauczania HiT jest pozycja autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Książka od dłuższego czasu wzbudza ogromne kontrowersje u części polityków opozycji i niektórych komentatorów.

Mimo głosów krytycznych, podręcznik ma cieszyć się olbrzymią popularnością – kolejne sklepy informują, że książka jest wyprzedana i trwa oczekiwanie na dodruk. Podręcznik do HiT można też kupić w placówkach poczty

