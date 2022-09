Mucha o oszczędzaniu energii i przyczynie chorób u posłów

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w środę, że w ramach walki z kryzysem energetycznym zaproponuje wprowadzenie w UE obowiązkowego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu oraz wprowadzenie limitu cenowego na rosyjski gaz.

Pytana o te propozycje szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała w Polsat News, że Polska będzie przeciwko przymusowemu ograniczaniu zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu.

– Absolutnie będziemy przeciwko – zapewniła minister Moskwa. – Rozumiem, że przewodnicząca KE chciałaby, abyśmy oszczędzali energię i może apelować, może zachęcać, pokazywać dobre przykłady, ale nie ma żadnych kompetencji, żeby jakiekolwiek państwo do tego zmuszać – oświadczyła minister.

Unia niech wskaże kierunki

O sposoby na przeciwdziałanie narastającemu kryzysowi energetycznemu politycy poszczególnych formacji politycznych są coraz częściej pytani przez dziennikarzy. W czwartek, także na antenie Polsat News na temat ten wypowiedziała się poseł Joanna Mucha.

– Dobrze byłoby, żeby Unia nam wskazała takie ogólne kierunki, w których powinniśmy się poruszać, ogólne jakieś założenia, ale żebyśmy my tutaj swoje własne warunki, nawet bardziej radykalne, sformułowali. Problem polega na tym, że w Polsce w ogóle się nie mówi o oszczędzaniu energii. Kilka dni temu wysłałam interpelacje do naszego premiera, do pani minister Moskwy dotyczące właśnie planu oszczędzania energii. Nie mam jeszcze odpowiedzi oczywiście, bo to za krótki czas – powiedziała polityk Polski 2050.

Mucha: Przez klimatyzację w Sejmie chorujemy

Mucha przekonywała, że w Polsce nie ma jakiejkolwiek debaty na temat tego, w jaki sposób ta oszczędność energię.

– Najprostszy na świecie przykład: Sejm i rozkręcona do granic możliwości klimatyzacja, która wręcz doprowadza do tego, że po prostu wszyscy chorujemy, bo tam jest po prostu to absolutnie przegięte – powiedziała Joanna Mucha.

