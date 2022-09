Nowacka o pomyśle Hołowni: Od kobiet niech się odczepią

Posłanka Koalicji Obywatelskiej w programie "Onet Rano" została zapytana o pomysł przeprowadzenia referendum w sprawie aborcji. Do takiego rozwiązania przekonuje lider Polski 2050, Szymon Hołownia. Zdaniem Nowackiej pomysł jest zły, bo jego realizacja zajmie za dużo czasu.

— Namawiam polityków, żeby przestali opowiadać te głupstwa, że zrobią panele obywatelskie, kiedy pomoc potrzebna jest teraz. Ustawę należy zmienić, zliberalizować, dać Polkom prawo do decydowania. Jak słyszę, że przygotują referendum, to pytam, ile to zajmie lat? Niech powiedzą dziewczynie, która dziś ma 28 lat, że za 8-10 lat może coś zmienią. Przecież to jest niepoważne – mówiła polityk.

Nowacka uważa, że obecną ustawę należy zmienić, by "dać Polkom prawo do decydowania”.– Nie ma zgody na Polskę, w której w XXI w. Polki traktuje się jak osoby niezdolne do podjęcia podstawowej decyzji, z kim, kiedy, ile chce mieć dzieci. Jeżeli jacyś politycy mają wątpliwości, to ja ich namawiam, żeby porozmawiali z młodymi kobietami, żeby zobaczyli, na jakie dramaty ich narażają, jak zabierają im nadzieję, bredząc o referendach. — powiedziała polityk. Na pytanie o to, czy opozycja będzie mówić jednym głosem odparła, że będzie "mówić za siebie”.

Opozycja jednym chórem?

W zeszłą środę Donald Tusk zadeklarował podczas Campus Polska Przyszłości, że nie wpuści przeciwników aborcji na listy PO. Polityk stwierdził wówczas, że aborcja to decyzja kobiety, a nie "księdza, prokuratora, policjanta czy działacza partyjnego". Były premier zadeklarował, że dzień po wygranych wyborach Platforma przedstawi projekt ustawy dopuszczającej zabijanie nienarodzonych dzieci do 12. tygodnia ciąży.

Na temat aborcji wypowiedział się także Borys Budka. – Jeśli ktoś wierzy w człowieka, to wierzy, że dokonuje on najlepszego wyboru – powiedział poseł PO. – Patrzę na moich kolegów konserwatystów i mówię: tak, przecież ty mówisz o tym, « dekalog, Biblia, że Pan Bóg dał wolną wolę ». To uwierz w tego człowieka, […] nie narzucaj określonego rozwiązania – mówił polityk w Radiu Zet.

