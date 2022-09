Prof. Roszkowski: Dostaję w skórę za coś, czego nie zrobiłem

– Dostaję w skórę za coś, czego nie zrobiłem. W całym podręczniku nie ma ani słowa o in vitro. Jest tam opis ogromnego zagrożenia cywilizacji w postaci eksperymentów medycznych na embrionach – powiedział na antenie radiowej Jedynki autor podręcznika do HiT prof. Wojciech Roszkowski.

Historyk podkreślił, że "to idzie na wielką skalę". – W tym podręczniku oczywiście nie ma miejsca, ale w drugim wydaniu trzeba to dokładnie opisać i nawet rozwinąć, żeby młodzież wiedziała, w jaki świat wzrasta – wyjaśnił i dodał, że w "niektórych segmentach naszego świata jest pewnego rodzaju hodowla dzieci opanowana przez biznes bądź politykę. Tak jak np. w Chinach".

Prof. Roszkowski: Opisałem ogromne zagrożenie

Zdaniem prof. Roszkowskiego, kwestia in vitro to tylko pretekst. – Czy ten pretekst był nośny, trudno powiedzieć – dodał. Zaznaczył, że w podręczniku jest opis ogromnego zagrożenia cywilizacji w postaci eksperymentów medycznych na embrionach jako eksperymentów przeprowadzanych na wielką skalę.

Wskazał, że podręcznik to próba połączenia wiedzy o społeczeństwie z historią najnowszą. – I to był bardzo dobry pomysł, tylko pytanie, komu mógł się on nie podobać. Chyba najbardziej nie podoba się tym, co w tej historii najnowszej mają najwięcej do ukrycia – podkreślił historyk.

Przypomnijmy, że nauczyciele nie mają obowiązku korzystania z podręcznika autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Mają jedynie obowiązek zrealizowania podstawy programowej.

Nowy przedmiot w szkołach

Od nowego roku szkolnego do szkół wszedł przedmiot Historia i Teraźniejszość. HiT zastąpił w liceum ogólnokształcącym i technikum oraz w branżowej szkole I stopnia przedmiot wiedza o społeczeństwie (w zakresie podstawowym).

Wymiar godzin zajęć przedmiotu historia i teraźniejszość będzie wynosi:

liceum ogólnokształcące – klasa I – 2 godziny, klasa II – 1 godzina (łącznie 3 godziny),

technikum – klasa I – 1 godzina, klasa II – 1 godzina, klasa III – 1 godzina (łącznie 3 godziny),

branżowa szkoła I stopnia – klasa I – 1 godzina.

Czytaj też:

Prof. Roszkowski: Jestem tylko skromnym elementem tej gry