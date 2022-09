"Dość perwersyjne". Niesmaczne wpisy Lisa po śmierci Elżbiety II

W czwartek w wieku 96 lat zmarła królowa Elżbieta II. Monarchini zasiadała na brytyjskim tronie od 1952 r. Jak podał Pałac Buckingham, zmarła spokojnie, w otoczeniu najbliższych. Brytyjczycy gromadzą się przed pałacem w Londynie, aby oddać hołd królowej i wspólnie przeżywać jej śmierć. Kondolencje dla rodziny Elżbiety płyną z całego świata, także od przywódców Polski.

Dziwne wpisy Tomasza Lisa

Śmierć brytyjskiej monarchini jest tematem numer jeden także w mediach społecznościowych. Uwagę zwracają wpisy byłego naczelnego tygodnika "Newsweeka" Tomasz Lisa. W chwili, gdy wszyscy wspominają zmarłą królową, dzieląc się wspomnieniami o niej i jej zdjęciami, a także nagraniami z jej udziałem, dziennikarz skupił się na wątkach pobocznych.

"Nikt w historii Wielkiej Brytanii nie był następcą tronu tak długo jak Karol. Dość perwersyjne, ponad pół życia czekać na śmierć matki, by spełniło się przeznaczenie" – napisał Lis, odnosząc się do zmiany na brytyjskim tronie. Większość internautów jest oburzona takim podejściem do sprawy. Wielu apeluje, aby dziennikarz na jakiś czas zniknął z Twittera.

"Rozwód stulecia"

Oburzenie wywołał także inny wpis byłego naczelnego "Newsweeka". Chodzi o fakt, że na szkocki zamek Balmoral, gdzie zmarła królowa, z księciem Harrym nie pojechała w czwartek jego żona, Meghan Markle. Według Lisa to... wróżba rozwodu.

"Okazuje się, że Harry sam jedzie do Balmoral, gdzie choruje królowa. Księżniczka Markle ma inne sprawy. To będzie rozwód stulecia" – prorokuje komentator. To jednak nie koniec przytyków pod adresem Markle – Tomasz Lis udostępnił nagranie, które miało w sposób żartobliwy oddać pożegnanie królowej Elżbiety II w grobie, gdyby zbliżyła się do niej dawna księżna Sussex (w kontekście trudnych relacji monarchini z żoną jej młodszego wnuka).