Zet jak „zdrada”

Tak przynajmniej wygląda to w radykalnie antypisowskiej „bańce” internetowej, stanowiącej ostatnią twierdzę niezłomnych. Ringier Axel Springer pozbył się Lisa, Discovery bezterminowo zdjęło z anteny TVN Piotra Kraśkę. Teraz do listy przejmowanych przez PiS mediów dołączyło Radio TOK FM, zrywając współpracę z Piotrem Najsztubem. Sam zainteresowany nie wątpi, że nie stało się to, jak twierdzi radio, z powodu marnej słuchalności jego wynurzeń, ale z przyczyn politycznych.