Kazia zaorała PiS-owca

Wyciągnięcie karty „tupolew” w odpowiedzi na jakąkolwiek inną, niezwiązaną z nim kwestię to zabieg erystyczny godny samego Schopenhauera. Jest to zabieg, który powinien być tłoczony do głów studentom pierwszego roku dziennikarstwa. Jakiż to jest suspens, niby reparacje, niby gadka o czymś innym, rozmówca zaczyna się wymądrzać, aż tu nagle, srrrru – tupolew. Rozmówca skonfundowany, nie wie, gdzie oczy podziać, patrzy z niedowierzaniem, usta niedomknięte, redaktor triumfuje. Serio, to jest coś, tego oczekujemy od mediów.