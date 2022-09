Urszula spłaszcza

Przypomina to starą obietnicę dotyczącą wypłaszczania krzywej zakażeń w czasach covidowych. Pora więc przypomnieć, o co chodziło w COVID, a znajdzie się kilka ostrzeżeń. WCOVID chodziło o strategię hamowania transmisji wirusa poprzez izolowanie społeczeństwa, co miało wirusa spowolnić. Od początku wszyscy mówili i wiedzieli, że wirus jest mocno zakaźny, ale mało śmiertelny. A więc była ogólna świadomość, że zakażą się praktycznie wszyscy, chodziło tylko o rozłożenie w czasie przypadków ciężkich, by wytrzymała ich napływ nieprzygotowana służba zdrowia.