Polska „100 lat za Murzynami”

Jest przykładem koniunkturalizmu i polityki białej flagi. To, że w obronie cywilizacji łacińskiej, a ściślej – godności człowieka i prawa do życia, staje dziś Nigeria reprezentująca 30 państw afrykańskich, urasta do rangi symbolu. Owszem, Krzysztof Szczerski, reprezentując Polskę, nie głosował za przyjęciem rezolucji promującej aborcję. Natomiast, jak wiemy m.in. z publikacji portalu DoRzeczy.pl i Instytutu Ordo Iuris, Polska od początku popierała projekt zapisu, nie zgłosiła poprawek i nie poparła sprzeciwu Nigerii.