Dramatyczna elita

W trakcie wywiadu z wiceministrem Pawłem Jabłońskim przeprowadziła najbardziej zdumiewający dialog reparacyjny ever. Stop. Szczuka stwierdziła, że zrzekliśmy się reparacji. Stop. Jabłoński, niedowierzając, dopytywał, że ale jak to, że niby w jakiej formie się zrzekliśmy? Stop. Na to Szczuka: „No w takiej formie, że się zrzekliśmy”. Stop. Media społecznościowe oszalały. Stop. Kazimiera zawładnęła umysłami wszystkich na biliardy sposobów. Stop. Popularnością przebiła autorkę frazy: „Jestem na plaży w Stegnie. Drugi dzień”. Stop.