Bielan: Wybory samorządowe będą przeniesione

Gotowy jest już projekt pozwalający na opóźnienie wyborów samorządowych – zgodnie z harmonogramem głosowanie powinno odbyć się jesienią przyszłego roku, jednak ma zostać przesunięte na wiosnę roku 2024. Wszystko po to, aby uniknąć chaosu organizacyjnego związanego z faktem, że jesienią 2023 r. planowane są wybory parlamentarne.

W piątek w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej na ten temat dyskutowało kierownictwo PiS.

Decyzja zapadła

"W Zjednoczonej Prawicy panuje konsensus co do tego, że te wybory należy rozdzielić. Wynika to z konsultacji, które prowadziliśmy z Państwową Komisją Wyborczą. Wszystkie zainteresowane podmioty twierdzą, że ten zbieg czasowy jest bardzo trudny do udźwignięcia dla naszej administracji. Gdyby wybory odbywały się tego samego dnia, musielibyśmy mieć np. podwójne komisje, co jest olbrzymim wysiłkiem administracyjnym" – powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Adam Bielan, szef Partii Republikańskiej, jednego z członków Zjednoczonej Prawicy.

Europoseł przypomina, że wydłużenie kadencji samorządów nie byłoby wprowadzone po raz pierwszy: "Mamy precedens z 1997 roku, kiedy kadencja samorządu została wydłużona o blisko pół roku i myślę, że zostanie on wykorzystany teraz, tzn. że kadencja samorządów zostanie wydłużona o kilka miesięcy i wybory odbędą się na wiosnę 2024 roku".

Bielan odpowiadając na argument, że samorządowcy i opozycja chcą wyborów w konstytucyjnym terminie, wskazał: "Zdecyduje Sejm. Jestem po dosyć intensywnym objeździe województwa mazowieckiego, mojego okręgu wyborczego, w związku m.in. z dożynkami, i w zasadzie wszyscy samorządowcy, z którymi rozmawiałem, popierali postulat przeniesienia wyborów".