Don Vasyl: Boli, gdy ktoś mówi, że Cyganie to źli ludzie, którym nie warto ufać

Serwis plejada.pl zapytał Don Vasyla, czy chce być nazywany Romem czy Cyganem. Muzyk odparł: "Często ludzie mnie o to pytają, bo boją się, że powiedzą coś nie tak i mnie tym urażą. Ale ja się za takie rzeczy nie obrażam. Uważam, że wszystko zależy od kontekstu. Mówi się, że Romowie to ci porządni przedstawiciele naszego narodu, a Cygani to ci nieporządni. Jeśli tak do tego podejdziemy, to wolałbym, żeby nazywał mnie pan Romem. Ale to się wszystko ze sobą tak bardzo przenika, te różnice tak się zacierają, że dziś nie ma to już większego znaczenia".

Wokalista przyznał, że na swojej skórze nigdy nie odczuł w Polsce dyskryminacji. "Myślę, że wynika to z tego, że całe życie byłem artystą. Polacy uwielbiają naszą muzykę, świetnie bawią się przy naszych piosenkach. Zawsze spotykałem się z ogromną sympatią. Ale od innych Romów czasem słyszałem, że ktoś ich zaczepiał, wyzywał czy nawet pobił" – wskazał Don Vasyl.

"Wielu Romów jest porządnych"

Jego zdaniem trudno generalizować i twierdzić, że Polacy są nietolerancyjni: "Nie można generalizować. Oczywiście, boli mnie, gdy ktoś mówi, że Cyganie to źli ludzie, którym nie warto ufać. To niesprawiedliwe. To, że jeden czy drugi Cygan coś przeskrobie, nie oznacza, że cały nasz naród taki jest. Proszę mi wierzyć, że wielu Romów jest naprawdę porządnych. Wciąż pokutuje też stereotyp, że jak Romowie są bogaci, to na pewno kogoś okradli i oszukali. Z kolei gdy klęczą przed kościołem i żebrzą, to krzywo się na nich patrzy. Tak źle i tak niedobrze. Ale na przestrzeni ostatnich lat i tak sporo się zmieniło. Polacy są coraz bardziej otwarci na Romów, a Romowie – na Polaków".

Muzyk ocenia, że wpływ to ma jego działalność. "Romski festiwal, który co roku organizowałem w Ciechocinku. Zwykle jest tak, że boimy się tego, czego nie znamy. Polacy byli nieufni wobec Romów, nie wpuszczali nas do swoich domów. A dzięki moim festiwalom i występom w telewizji Polacy mieli okazję zobaczyć z bliska naszą kulturę i nasze obyczaje. Przekonali się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Zaczęli odróżniać porządnych Romów od nieporządnych Cyganów. Nie wrzuca się już nas do jednego wora" – podkreśla artysta.