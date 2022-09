Zełenski do Rosjan: Naprawdę niczego nie zrozumieliście?

W wystąpieniu opublikowanym w niedzielę wieczorem Zełenski doszło do "celowych i cynicznych uderzeń rakietowych na ważną infrastrukturę cywilną", w tym na sieć energetyczna. Dodał, że problemy z prądem występują w regionie Charkowa, Doniecka, Zaporoża, Dniepropietrowska i Sum.

– Wciąż myślicie, że jesteśmy jednym narodem? Nadal uważacie, że możecie nas przestraszyć, zmusić do ustępstw? Naprawdę niczego nie zrozumieliście? Nie zrozumieliście, kim jesteśmy? O co walczymy? I dlaczego? – oświadczył Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

– Czytajcie z moich ust: Bez gazu czy bez was? Bez was. Bez światła czy bez was? Bez was. Bez wody czy bez was? Bez was. Bez jedzenia czy bez was? Bez was. Chłód, głód, ciemność i pragnienie - nie są dla nas tak straszne i śmiertelnie jak wasza "przyjaźń i braterstwo". Ale historia postawi wszystko na swoim miejscu. A my będziemy mieć gaz, prąd, wodą i jedzenie… i bez was – powiedział ukraiński prezydent.

Kontrofensywa Ukraińców w Donbasie

Ukraińska kontrofensywa w obwodzie charkowskim załamała rosyjską obronę na północy Donbasu. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) podał, że w ciągu ostatnich pięciu dni Ukraińcy wyzwolili więcej terytorium, niż Rosja zajęła od kwietnia.

Atakując Ukrainę, Władimir Putin wywołał największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i ściągnął na Rosję sankcje ze strony USA, UE i innych krajów zachodnich. Moskwa nie nazywa swoich działań przeciwko Ukrainie wojną, lecz "specjalną operacją wojskową" i domaga się od Kijowa "demilitaryzacji i denazyfikacji" kraju, a także uznania zaanektowanego w 2014 r. Krymu za rosyjski.

Ukraiński Sztab Generalny podaje, że Rosjanie stracili na froncie już ponad 50 tys. żołnierzy, jednak danych tych nie sposób zweryfikować, ponieważ strona rosyjska od miesięcy nie podaje informacji o stratach poniesionych w czasie walk na Ukrainie.

